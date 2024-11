L’Équipe de France féminine était de retour hier soir devant son public, trois mois après la fin des Jeux de Paris 2024, terminés dans les pleurs dus à un centimètre de trop, mais dans les pleurs de bonheur tout de même. A Caen, les filles de Jean-Aimé Toupane ont été sérieuses, elles ont… tenu leur rang.

Sans manquer de respect aux joueuses d’Israël, l’adversité hier soir pour les Bleues n’avait rien à voir avec celle de la dernière rencontre jouée. Ici pas d’A’Ja Wilson mais plutôt Daniel Raber, ici pas de Kelsey Plum mais plutôt Eden Rotberg. Et au global, une équipe que la France avait déjà battu de 30 points en février dernier, entre deux autres branlées face à la Lettonie (+22) et l’Irlande (+52).

On en est là, on sait que la qualif pour l’Euro 2025 ne sera semée d’aucune embûche, mais encore faut-il se respecter, respecter l’adversaire. ùEt hier soir ce fut chose faite, avec sérieux, par des filles qui avaient envie de régaler le public mais aussi de se rassurer sur leur statut. La nouvelle capitaine Valeriane Ayayi et Gabby Williams en tête, la géniale Migna Touré dans un deuxième temps, puis plus généralement toutes les filles de Mémé Toupane, jusqu’aux dernières convoquées Camille Droguet et Jess-Mine Zodia, évidemment intégrées à la fête, toutes ont participé activement à la démo française du jour, terminée sur le score flatteur de 94-52.

Du travail bien fait, et une Équipe de France qui va donc faire le drôle de trajet Caen – Riga pour affronter en terre balte la Lettonie, ce sera dimanche, avant deux derniers matchs en février face à l’Irlande et Israël pour en finir avec la (sérieuse) promenade de santé. Bravo les Bleues, il fallait remettre le… Bleu de chauffe, et ce fut fait avec une grande maitrise !