Toute petite nuit NBA qui se termine, mais on a quand même surveillé ça d’un œil. Et on vous file les infos principales, parce qu’on est sympa.

Les résultats de la nuit

Ce qu’il faut retenir

Les Bucks en ont chié une grosse mi-temps face au Jazz mais le duo Giannis / Lillard et le nouveau sniper local AJ Green ont fini par faire respirer Milwaukee.

Un infernal Nikola Vucevic et des Bulls appliqués ont longtemps inquiété les Wolves mais les titulaires de Minny, Anthony Edwards en tête (33/6/8) ont tapé du poing sur la table au dernier quart-temps.

Les Spurs ont battu les Blazers grâce à leurs jeunes pousses, notamment Malaki Branham et Stephon Castle.

Les Français de la nuit en NBA

Victor Wembanyama a été assez discret dans la victoire des Spurs face à Portland (12 points, 6 rebonds, 4 steals et 3 contres.

Sidy Cissoko est entré en jeu 29 secondes en toute fin de match.

Rayan Rupert a joué 8 petites minutes.

21 points et 9 rebonds pour Rudy Gobert face aux Bulls

Le highlight de la nuit

Imagine being 7’3″ and drilling 3s off screens?

Oh what it must be like, @wemby! 🤩 pic.twitter.com/2FDQqjhsIL

— NBA (@NBA) November 8, 2024

Le point TTFL du matin

à lire sur TTFL Lab sur X

Les classements

JUSTE ICI !

Le programme de la nuit prochaine