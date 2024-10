Bronny James après ses premiers points en NBA : “Un rêve devenu réalité”

Cette nuit à Cleveland, Bronny James a eu droit à sa deuxième apparition en NBA, et a même marqué ses premiers points dans la Grande Ligue. Tout ça sous les yeux de papa, tout ça dans son État natal. Un moment forcément unique.

Nous sommes à cinq minutes et seize secondes de la fin du match. La rencontre est déjà jouée, les Cavs menant alors de 21 points face aux Lakers. Mais c’est spécifiquement à ce moment-là que Bronny James s’est levé du banc pour entrer dans la rencontre. L’enfant d’Akron est applaudi par le public de Cleveland, qui scandait des “We Want Bronny !” depuis le troisième quart-temps, pendant que l’émotion envahit LeBron.

La soirée aurait pu s’arrêter là et elle aurait déjà été très belle.

Mais trois minutes plus tard, Bronny décide de prendre un shoot contesté à mi-distance… qui fait ficelle. La salle explose, le fiston de LeBron James vient d’inscrire ses deux premiers points en NBA !

Après la rencontre, Bronny et LeBron James ont forcément été interrogés sur ce moment pas comme les autres. Que ce soit sur l’accueil du public de Cleveland ou ses premiers points marqués en NBA, Bronny pouvait difficilement imaginer mieux.

“C’était fou. Bien plus que ce que j’avais imaginé, c’est certain. Ce n’est que de l’amour. C’était fou. C’était un beau moment. Les chants m’ont vraiment touché. Je n’ai pas bronché, mais je l’ai senti et ça m’a fait beaucoup de bien, surtout en venant d’ici. […] J’ai toujours rêvé marcher sur les traces de mon père, mais aussi sur celles des joueurs qu’il a affrontés ou avec qui il a joué. Donc oui, c’est un rêve devenu réalité.”

LeBron, lui, a tenu à rendre hommage à son fiston pour la manière avec laquelle il a géré la situation.

“Il est meilleur que je ne l’aurais été dans cette situation – 20 000 fans criant mon nom pour entrer dans le match et voulant que je sois dans le match. Si les rôles avaient été inversés, je ne sais pas si j’aurais été capable de gérer ça. Le voir marquer son premier panier en NBA dans cette salle où il a grandi, pas très loin d’ici, c’est un moment incroyable. Pour lui, pour notre famille, c’était vraiment cool d’en faire partie.”

La soirée de Bronny James en images

"Born in Akron, back in 2004…"

Bronny James scores his first-career bucket!

LeBron James on Bronny’s Cleveland debut tonight:

“He's better than I woulda been in that situation… If the roles were reversed I don't know if I would be able to handle it.”

Source déclarations : ESPN