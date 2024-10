Soirée pleine pour Memphis, mais pas dans le bon sens du terme. Outre la défaite face aux Nets, les Oursons ont perdu Marcus Smart et Desmond Bane, sortis sur blessure au cours de la rencontre.

Prenons les événements dans l’ordre. En première période, Marcus Smart remonte le ballon et Ziaire Williams lui met la pression. Clairement l’une des actions les plus anodines au basket. La suite l’est par contre beaucoup moins. Malencontreusement, le meneur des Grizzlies marche sur le pied du joueur des Nets et la cheville tourne. Le Grizz retourne au vestiaire et ne revient plus de la rencontre. Cela fait un nouveau pépin physique pour l’ex-Celtics. Espérons que la blessure ne soit pas trop importante.

Marcus Smart ankle injury: pic.twitter.com/bbyAP22Tlk

— eric (@EricTweetsNBA) October 31, 2024

Passons maintenant à la seconde période et il ne faut pas attendre longtemps puisque moins de deux minutes après le retour des vestiaires, c’est Desmond Bane qui se blesse. Sur une pénétration – encore une action anodine au basket, décidement – l’armoire à glace des Grizzlies reçoit un coup aux obliques et le même scénario que pour son copain quelques minutes auparavant se répète. Retour au vestiaire et fin de rencontre. Tout comme Marcus Smart, la gravité de la blessure n’est pas encore connue, mais perdre deux éléments de son backcourt, coup sur coup, serait, bien sûr, un énorme coup dur pour Memphis. Ja Morant blessé également depuis quelques jours, tout s’assombrit dans le Tennessee.

This was the play in which Desmond Bane hurts his oblique.

The Memphis Grizzlies take on the Milwaukee Bucks at home tomorrow on the second leg of a Grizzlies back to back. pic.twitter.com/E25mYjVNTQ

— Michael Fiddle (@FiddlesPicks) October 31, 2024

Pour ponctuer une soirée déjà bien compliquée, les Grizzlies ont concédé une défaite 106 à 119 face à Brooklyn. Comme quoi quand rien ne va, vraiment rien ne va.