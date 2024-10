Jaylin Williams (Thunder) sera réévalué dans 4 à 6 semaines

Coup dur pour Jaylin Williams, qui a vu sa blessure au tendon rechuter cette semaine à l’entraînement et sera réévalué dans 4 à 6 semaines, selon les informations données par le Thunder.

Déjà blessé depuis le début de saison, Jaylin Williams ne reverra décidément pas les parquets prochainement. Son pépin au tendon s’est aggravé lors d’une séance d’entraînement mardi, et le Thunder vient d’annoncer que le joueur ne serait pas réévalué avant un mois et demi. De quoi mettre en péril une potentielle participation à un match d’ici la fin de l’année civile.

Thunder say Jaylin Williams irritated his right hamstring strain during a workout yesterday and will be re-evaluated in four to six weeks.

— Marc J. Spears (@MarcJSpears) October 30, 2024

Déjà raccourci en rotation dans le secteur intérieur, l’effectif du Thunder va devoir continuer à jouer assez petit. Un pari qui paye pour l’instant car la franchise est invaincue, mais qui sera compliqué à tenir toute la saison, notamment en terme de sollicitation physique des joueurs qui compensent les absences.

On ne se plaint pas forcément ici, car cela donne du temps de jeu au Français Ousmane Dieng, mais il serait de bonne facture d’avoir un groupe au plus vite au complet pour travailler en vue des échéances importantes de la saison.

Source : Marc J. Spears