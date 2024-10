Après la défaite des Celtics face aux Pacers, il ne reste plus que deux équipes invaincues : le Thunder et les Cavaliers. Alors qui ira bien les détrôner ?

Elles ne sont plus que deux, deux équipes qui terrorisent la concurrence et qui triomphent peu importe où elles passent. La nuit dernière n’a pas fait exception.

Commençons par parler du Oklahoma City Thunder. Comme la foudre, OKC ne frappe jamais deux fois au même endroit, mais les hommes de Mark Daigneault frappent terriblement bien. Les dawgs venus de l’Oklahoma ont encore pu compter sur une belle performance de leur licorne Chet Holmgren cette nuit : 19 points à 70% au tir, 5 rebonds, 2 contres et emballé, c’est pesé. Le dauphin de la dernière course au Rookie de l’Année démarre sa saison sur les chapeaux de roues à 22 points et 11 rebonds de moyenne.

Collectivement, le groupe envoie un basket qui s’y retrouve, dans lequel chacun a la place d’exprimer ses individualités sans marcher sur celles des autres. Mark Daigneault a réussi ce coup de force et ça clique très fort. Shai Gilgeous-Alexander en patron. Honnêtement, leur impression de domination est très marquante.

Les prochaines rencontres pour le Thunder ? Les Blazers vendredi soir, les Clippers samedi, le Magic lundi et les Nuggets mercredi. Une de ces quatre équipes arrivera-t-elle à faire tomber le Thunder ? Le programme est copieux, mais rien ne semple impossible pour ce groupe.

Changement de Conférence, mais le thème reste le même avec une équipe de Cleveland qui roule sur la concurrence. Il était plus difficile de voir venir le gros début de saison des Cavaliers, mais nous y voici. Après un démarrage plutôt tranquille niveau calendrier avec un enchaînement Raptors – Pistons – Wizards qui a donné lieu à trois victoires sans trembler du menton, les Cavs ont dominé les Knicks, mais ont surtout ROU-LÉ sur les Lakers, la nuit dernière.

Kenny Atkinson connaît des débuts de folie avec sa nouvelle équipe. Son armée débarque soir après soir avec l’envie d’en découdre. Les équipes plus faibles se font sabrer en deux, la forteresse du Madison Square Garden a cru être imprenable, mais a été renversée en quelques minutes et le King venu rendre visite dans ses anciennes terres n’a été bien accueilli. Les Cavaliers ont un message à faire passer : montrer qu’ils peuvent jouer dans la cour des grands. Avec un déplacement à Orlando et une double confrontation face à Milwaukee, Cleveland va tenter de confirmer ce statut face à deux équipes qui ont aussi de hautes aspirations dans la Conférence Est.

Alors qui des Cavaliers ou du Thunder tombera en premier ? À moins qu’il n’y ait un 82-0 qui soit fait cette saison parce qu’après tout, la vie est pleine de surprises, mais là on n’y croit vraiment, mais alors vraiment pas du tout.