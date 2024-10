LeBron James était de retour à Cleveland et comme à chaque fois, c’était un événement. Sauf que la tension et le suspense n’ont pas duré très longtemps, les Cavaliers s’envolant très rapidement vers la victoire. Succès 134 à 110 des hôtes, le cinquième en autant de matchs en ce début de saison.

Après Toronto, Detroit, Washington et New York, c’est Los Angeles qui a subi la loi des Cleveland Cavaliers en ce début de saison. Kenny Atkinson connaît des débuts de rêves avec sa nouvelle franchise parvenant parfaitement à faire cohabiter Donovan Mitchell, Jarrett Allen et Evan Mobley.

Les Lakers n’ont pas été bien reçus cette nuit contrairement à LeBron James qui, comme depuis six ans, a été acclamé pour son retour à la Rocket Morgage Fieldhouse. L’époque de ses come-backs sous le maillot du Miami Heat paraît bien loin.

LeBron gets a loud ovation in Cleveland during Laker intros as he should pic.twitter.com/f3KE9gVG6E

— Oh No He Didn’t (@ohnohedidnt24) October 30, 2024

Le King a commencé la rencontre de belle manière, mais bien moins qu’un Donovan Mitchell sur un nuage dans les six premières minutes avec 15 points. Une belle manière de lancer son équipe ; à la fin du premier quart-temps les Cavaliers mènent déjà 43 à 22 et l’écart ne se réduira jamais.

Jarrett Allen ne facilite pas non plus la vie des visiteurs avec une première mi-temps de haut vol, des deux côtés du parquet. 18 points et 12 rebonds et 2 contres qui n’en disent pas assez de la protection de cercle assez hallucinante. L’ambiance est bonne dans l’Ohio, moins pour son enfant.

Sont pas nombreux à pouvoir monter comme ça sur Anthony Davis, énorme contre signé Jarrett Allen. pic.twitter.com/kSsPJPktR1

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 30, 2024

LeBron James a pourtant été le meilleur Laker cette nuit avec 26 points et 6 rebonds mais rien y a fait. J.J Redick était à court de solutions, mais a quand même pris soin de faire rentrer en jeu Bronny James (2 points et 2 passes décisives) dans sa ville natale et lui aussi a été grandement applaudi.

Standing ovation du public de Cleveland pour l’entrée en jeu de Bronny James ! 👏 pic.twitter.com/pO5ywHj2Kp

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 31, 2024

Les Cleveland Cavaliers continuent à prouver leur solidité et c’est le Orlando Magic qui tentera de mettre fin à cette série de victoires samedi soir.