Lonnie Walker IV signe au Zalgiris Kaunas, club d’EuroLeague

Non conservé par les Boston Celtics après le camp d’entraînement, Lonnie Walker IV a décidé de quitter la NBA pour essayer de rebondir en Europe. Où ça exactement ? Du côté de Kaunas en Lituanie.

La nouvelle a été annoncée par Shams Charania d’ESPN mercredi soir.

Sans équipe NBA depuis la reprise de la saison régulière, Lonnie Walker IV (25 ans) évoluera donc au Zalgiris Kaunas – club d’EuroLeague – durant les prochains mois. Détail important à signaler : l’ancien joueur des Spurs, Lakers, Nets et Celtics possède une clause de sortie lui permettant de retourner en NBA en cas d’opportunité. Cette clause vaut jusqu’au 18 février prochain.

Lonnie Walker IV will sign with Zalgiris Kaunas of the Euroleague, agent George S. Langberg of GSL Sports Group tells me and @BobbyMarks42. The deal will include an NBA buyout clause until Feb. 18. The 25-year-old G has averaged 10 points in 20 minutes a game in six NBA seasons. pic.twitter.com/0ooJDpUTXy

— Shams Charania (@ShamsCharania) October 30, 2024

L’objectif semble assez clair pour Lonnie Walker IV : goûter au plus haut niveau européen afin de relancer sa carrière et revenir un jour en NBA. Il était aussi sur les tablettes du Real Madrid ces derniers jours. À Kaunas, Walker va notamment rejoindre le joueur français Sylvain Francisco.

Sélectionné avec le 18e choix de la Draft NBA 2018, Lonnie Walker IV a participé à six saisons NBA pour des stats honorables de 9,8 points par match à 42,2% au tir dont 35,6% à 3-points. Il a passé ses quatre premières années aux Spurs, avant de jouer un an aux Lakers (réalisant au passage une grosse performance en Playoffs) puis une saison aux Nets. Walker a participé cet été au camp d’entraînement des Celtics, sans pour autant décrocher une place dans l’effectif du champion en titre.

I’m only 25 🙏🏾 all in due time ! The marathon continues. I know the stars will align. Self belief is the best belief. All apart of the story. Stay tuned ⏰

— Lonnie Walker IV (@lonniewalker_4) October 29, 2024