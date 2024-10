Le Magic s’est incliné face aux Bulls 99 à 102 après un dernier shoot de Paolo Banchero qui n’a pas pu être comptabilisé à cause de la Trent Tucker Rule, mais en quoi consiste cette règle ?

La fin de la rencontre entre Magic et Bulls fut marquée par le traditionnel jeu de lancers francs. À 0,1 seconde du terme, Orlando n’a que trois points de retard – alors qu’ils ont compté jusqu’à 20 points d’avance – et a une ultime possession en sa faveur.

Paolo Banchero parvient à récupérer le ballon, tire et transperce le filet. Sauf que ce shoot n’est pas comptabilisé et n’aurait jamais pu l’être. Et là, vous vous demandez certainement pourquoi.

Paolo Banchero ALMOST called the game but there were only 0.1 seconds on the shot clock 😲pic.twitter.com/T95TVnrV9d

Direction un point de règlement en NBA, la Trent Tucker Rule. On ne va pas vous retracer l’histoire de cette règle, vous pouvez y retrouver un article qui lui est consacré juste ici. Dans les faits, depuis quasiment 35 ans, le Trent Tucker Rule a été mise en place. Pour faire simple, elle dit qu’il est impossible de prendre un catch-and-shoot s’il reste moins de 0,3 seconde sur une possession. Pour en revenir à notre Bulls – Magic et ce tir de Paolo Banchero, avec 0,1 seconde, un tel tir n’aurait jamais pu offrir la victoire à Orlando.

Dans ce cas, vous vous demandez certainement : à quoi bon jouer cet ultime dixième de seconde ? S’il est impossible de prendre un catch-and-shoot avec si peu de temps au chrono, il est bien possible de marquer notamment grâce à une claquette. C’est certainement ce que Jamahl Mosley a dû dessiner sur sa plaquette parce qu’on voit Paolo Banchero dans une position assez particulière au moment de prendre le tir. Sauf que la balle se retrouve bien dans les mains de la star du Magic. Il ne s’agit donc pas d’une claquette, mais d’un tir traditionnel.

Par conséquent, la Trent Tucker Rule vient s’appliquer et donc défaite logique d’Orlando.