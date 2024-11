Nouvelle nuit de NBA à venir avec trois affiches au menu. Si vous pensez à dormir, ne pensez plus et soyez présent pour voir à quelle sauce les Bucks vont se faire manger.

Le programme NBA du soir

San Antonio Spurs – Portland Trail Blazers à 2h

Milwaukee Bucks – Utah Jazz à 2h

Chicago Bulls – Minnesota Timberwolves à 2h

Victor Wembanyama va-t-il enfin trouver la mire ?

Les nuits se suivent et se ressemblent pour Victor Wembanyama. L’Alien continue de dégainer à 3-points sans trouver la mire (12/56 cette saison). On va toucher du bois pour que cette nuit fasse exception à la règle, d’autant plus que San Antonio est en back-to-back.

Rendez-vous donc à 2h pour voir si Wemby va inverser le cours des choses, face à une équipe de Portland qui se bat plutôt pas mal en ce début de saison avec les armes qu’on leur connaît. Ce match entre Spurs et Blazers a vraiment la tête d’une belle purge, mais on n’est pas à l’abri d’une surprise.

Le duel du fond de la classe

Premier duel de la saison entre les deux cancres de l’Ouest et de l’Est. D’un côté, le Jazz, ce n’est pas une surprise. De l’autre, les très surprenants Bucks et ce n’est pas un compliment.

Fort de sa première victoire en saison régulière l’autre jour à Chicago, Utah espère bien enchaîner face à des Daims qui jouent avec dédain : série en cours de six revers consécutifs à Milwaukee. Peut-être que le retour à la maison va inverser cette dynamique. Si les hommes de Doc Rivers ne parviennent pas à se sortir d’un match a priori facile contre le Jazz (même avec un Giannis Antetokounmpo incertain), le front office aura tout intérêt à changer le chef d’orchestre des Bucks.

Les Taureaux contre les Loups

Troisième et dernière affiche qui est probablement la plus alléchante de la soirée. Les Wolves quittent leur forêt du Minnesota pour aller s’aventurer dans le ranch des Taureaux de Chicago. La bande d’Anthony Edwards part en chasse dans l’Illinois afin de renverser des Bulls, sur une série de trois défaites consécutives alors qu’ils avaient bien démarré leur saison. La faute, en partie, à la blessure de Zach LaVine, mais est-ce le problème de jeunes Loups affamés de victoires ? Certainement pas.

Rendez-vous donc à 2h pour voir si Minnesota peut manger du taureau au dîner, ou si les Bulls vont connaître le sursaut de la bête blessée.