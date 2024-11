Norman Powell, nouveau fer de lance de l’attaque des Clippers

Les Clippers naviguent dans des eaux tumultueuses en ce début de saison, mais parviennent à s’en sortir avec un bilan à l’équilibre de 4 victoires pour 4 défaites. Un homme rayonne sur ces premiers matchs : Norman Powell. L’ex-sixième homme est devenu une figure incontournable de l’attaque des Voiliers.

Le remplaçant idéal de Paul George en attaque

Petite devinette pour commencer : selon vous, quel est le joueur avec le plus de matchs à minimum 20 points cette saison ? Perdu, ce n’est ni Nikola Jokic, ni Shai Gilgeous-Alexander, mais bien Norman Powell, avec 7 rencontres à 20 points ou plus sur les 8 auxquelles il a participé.

Norman Powell tonight:

26 PTS

6 AST

8-10 FG

6-8 3P

Nobody has more 20-point games this season.

November 7, 2024

Norm’ a beaucoup parlé pendant le media day – d’un côté, c’est le principe de l’événement – autour des attentes qu’il avait pour ces Clippers version 2024-25. Pour lui, il était insensé de placer les Angelinos à la 12e place de l’Ouest. Ce début de saison ne lui donne pas forcément tort étant donné que les Clippers sont loin d’être mauvais sans Kawhi Leonard.

“24 Savage” avait également déclaré que la perte de Paul George donnait l’opportunité à plus de joueurs de se montrer. Ce qu’il n’avait pas dit, c’est qu’il parlait de lui. L’ex-sixième homme de LAC fait un début de saison sur les chapeaux de roue à 25 points, 2,4 rebonds et 2,4 passes de moyenne. Ce qui choque le plus, c’est la ligne de stats : 53% au tir, 48 à 3-points et 86% aux lancers. En clair, Norman Powell est proche du fameux 50/40/90.

Norman Powell this season:

37 pts, 67% FG, 83% TS

30 pts, 5 rebs, 64% TS

26 pts, 6 ast, 110.5% TS

24 pts, 64% FG, 78.3% TS

23 pts, 2 reb, 53% TS

20 pts, 53% FG, 61.3% TS

17 pts, 4 rebs, 4 asts

"Addition by subtraction"

— ᴅ ʀ ᴇ ᴡ (@FeelLikeDrew) November 7, 2024

Offensivement, il supplée à la perfection le départ de Paul George. On serait presque tentés de dire qu’il fait mieux, mais les contextes sont différents. Avec PG qui est parti voguer vers d’autres horizons et Kawhi Leonard qui ne lâche pas l’infirmerie, Pow’ se retrouve avec des munitions supplémentaires et il les utilise très bien.

Certes, en défense, c’est pas Paul George, mais les Clippers ont pu compter sur la flexibilité obtenue suite au départ de l’ex-numéro 13 pour récupérer des verrous défensifs tels que Derrick Jones Jr., Kris Dunn ou encore Nicolas Batum. La défense, c’est devenu le véritable ADN de cette équipe (cinquième meilleure défense de la Ligue avec 108,8 points encaissés pour 100 possessions).

L’avarice de Paul George a permis d’améliorer globalement l’équipe en défense (seulement 16e à l’efficacité défensive la saison dernière) sans trop bousculer l’attaque. Si aujourd’hui, les Clippers ont certes une des dix pires attaques de NBA et que la polyvalence de PG-13 manque clairement sur certaines séquences, il faut garder à l’esprit que Kawhi n’est toujours pas là. Pourtant, les Angelinos gagnent des matchs et Norman Powell n’y est pas pour rien.

“Avec le départ de Paul George, nous avons été capables d’améliorer notre équipe. Si PG reste, nous ne signons pas Derrick Jones Jr. et Kris Dunn, deux éléments importants de notre nouvelle identité défensive.” – Steve Ballmer

La place de titulaire actée

L’un des enjeux du training camp était de savoir qui de Norman Powell ou de Terance Mann allait gratter une place de titulaire.

Est-ce qu’il est présomptueux de dire que le débat est déjà enterré ? Peut-être, mais il serait fort étonnant de voir Tyronn Lue remettre Powell sur le banc alors que T-Mann est peut-être le joueur le moins performant du début de saison côté Clippers (et pourtant Kevin Porter Jr. existe, c’est dire la performance du numéro 14).

Dès le media day, Norman Powell avait fait part de sa volonté d’être un starter et il l’a confirmé hier soir, après la victoire face aux 76ers.

“J’ai dû faire des pieds et des mains pour obtenir ce rôle. J’ai joué différents rôles pendant dix ans. J’ai été porté par la Mamba Mentality.” – Norman Powell

Norman Powell on being starter: “I’ve been scratching, clawing my way to get this opportunity. It’s been 10 years of playing different roles… I’ve been carrying that Mamba Mentality.”

He's averaging 25 points on 51/45/84 shooting.

November 7, 2024

On peut parfaitement comprendre son envie de rester starter tant il a été snobé de plusieurs courses au sixième homme de l’année alors qu’il était déjà l’un des meilleurs attaquants des Clippers.

Avec le futur retour de Kawhi Leonard (en tout cas on espère), il n’y aucune raison pour que Powell lève le pied. À l’inverse, Norm’ pourrait être encore plus létal. Voici pourquoi : le pyromane des Clippers prend plus de la moitié de ses tirs à 3-points en catch-and-shoot (5 tirs de ses 8,5 tentatives derrière), ce qui correspond à un peu moins du tiers de ses tentatives au total (16,8 tirs pris par match). Son autre option offensive repose sur des drives vers le cercle. Ça ne sert à rien de lui parler de mi-distance, ce n’est pas son registre (à peine trois tirs pris par soir). Dit autrement, Powell bénéficie énormément du système Clippers où il peut obtenir énormément de tirs ouverts. Avec un Kawhi en plus, les opportunités vont être encore plus nombreuses et l’arrière pourra avoir de meilleures fenêtres de tirs.

Enfin, il y a peu de risques de le revoir sur le banc car celui-ci tourne plutôt bien. Emmené par Kris Dunn et Amir Coffey, le bench des Clippers possède un net rating de 4,6 points, ce qui en fait le 5e meilleur banc de NBA dans ce domaine. Il serait dommage de briser cet équilibre.

L’arbre qui cache la forêt ?

Depuis le début de cet article, on vante les qualités de Norman Powell, à juste titre, mais il ne faut pas oublier qu’il avait aussi déclaré vouloir être un créateur balle en main. Force est de constater que ce n’est pas le cas. Hormis face aux 76ers où il sort six passes décisives, Norman n’a pas brillé à la distribution. Généralement, quand l’ex-Blazer reçoit la balle, il ne la lâche que rarement.

Ce qui ne résout pas le problème à la création des Clippers où derrière James Harden, c’est plutôt compliqué. Personne ne semble pouvoir prendre la relève du barbu quand il part s’asseoir sur le banc.

Après avoir trouvé un pivot solide avec Ivica Zubac, un joueur qui step-up en la personne de Norman Powell et avoir réussi à consolider une ADN défensive, le prochain cap pour les Voiliers, c’est donc de choper un bon créateur derrière James Harden.

Rendez-vous à la Trade Deadline pour voir les solutions qui seront trouvées ?