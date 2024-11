Kevin Durant, roi du money time depuis le début de saison

Depuis le début de saison, les Suns cartonnent. Un succès qu’ils doivent à leur niveau global, mais aussi au talent de superstars qui répondent présent dans les moments chauds. C’est le cas de Kevin Durant, absolument létal quand le match s’emballe. Cette nuit, le Slim Reaper s’est encore chauffé pour mettre les Mavericks au tapis dans les dernières minutes.

Qu’est-ce que sont les statistiques dites “clutch” ? On parle ici de toutes les actions de jeu qui rentrent dans un cadre précis : moins de cinq minutes à jouer dans une rencontre, moins de cinq points d’écart entre les deux formations. Un moment plein de tension, dans lequel Kevin Durant excelle donc depuis le début de la saison régulière.

Le joueur mène la ligue statistiquement dans ces moments chauds : en 7 matchs, il score en tout 35 points à 12/17 au tir et 9/9 aux lancers. Une aide énorme pour les Suns, qui ont joué énormément de fin de rencontres très disputées. Ah oui, le bilan de Phoenix quand le scénario se décide au bout du match ? 7-0. De quoi mettre pleinement en relief l’importance de Kevin Wayne Durant lorsqu’il faut prendre des décisions.

1 minute of Kevin Durant being clutch this season so far. pic.twitter.com/ZCcKPHabgM

— goatman (@nocontextKD35) November 7, 2024

Cette nuit, face aux Mavericks, il n’a pas tremblé d’un poil quand Kyrie Irving s’est élevé pour donner un avantage potentiellement décisif à son équipe. Regard droit et froid, décalage sur la gauche et 3-points ficelle. Un tueur. Avec 27,6 points de moyenne, il est le meilleur marqueur des Suns depuis le début de régulière. Une réussite qui s’explique par la confiance de KD, mais aussi par des systèmes de jeu qui permettent de prendre des tirs difficiles. Isolation, pas de souci de hiérarchie dans l’équipe. Un tout qui rend les choses plus “simples”, même s’il s’agit d’un mot bien mal choisi pour évoquer le jeu de Durant.

KYRIE IRVING VS. KEVIN DURANT. 🔥🍿

pic.twitter.com/ajSo0pYaSL

— Hoop Central (@TheHoopCentral) November 9, 2024

Alors, comme d’habitude avec Kevin Durant, l’inconnue majeure reste la stabilité de sa situation physique. Blessé lors des dernières saisons durant des périodes assez longues, il faut absolument éviter cela pour que Phoenix ait des chances d’aborder les Playoffs dans la meilleure position possible. On attend, à 36 ans, une potentielle dernière (ou pas loin…) saison individuelle référence du bonhomme. Est-ce enfin l’année du salut ? On lui souhaite ardemment.