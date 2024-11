Habitué aux blessures, Zion Williamson se retrouve une nouvelle fois à l’infirmerie, en compagnie de nombreux Pelicans. Une histoire qui se répète pour le numéro 1 de la Draft NBA 2019. Il fallait qu’on en parle dans un Apéro TrashTalk.

Zion Williamson s’est encore blessé, et les espoirs de le voir à 100% commencent à devenir bien maigres… Un et un font deux, le soleil se lève à l’Est, et les Pelicans ont une infirmerie pleine, la blague est sympathique et connue mais le problème est profond. De quoi s’agit-il ? Est-ce une histoire de physique avec Zion ? Ou de mental ? Ou les Pelicans qui font n’importe quoi ? Juste pas de chance ? C’est parti pour l’Apéro Zion Williamson, attention en posant votre coude.