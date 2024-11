Comme vous le savez, sur TrashTalk, le mercredi rime avec Course au MVP. La saison NBA 2024-25 a commencé il y a pile poil trois semaines et toutes les équipes ont joué entre neuf et douze matchs. C’est donc l’occasion de faire un premier point sur la course au plus prestigieux des trophées individuels. Qui mène la danse en ce début de saison ? Et pourquoi Nikola Jokic ?

Stats : 25,2 points / 4,6 rebonds / 4,9 assists / 1,5 steal / 54,5% au tir

Bilan : 5 victoires – 6 défaites

Les Mavericks – champions de l’Ouest en titre – réalisent un début de saison décevant, mais ce n’est pas vraiment de la faute de Kyrie Irving. Uncle Drew a sorti plusieurs mixtapes depuis la reprise : 35 points et hyper clutch face aux Wolves, 43 points à 17/22 au tir (!) dans une… défaite à Denver, tout ça avec une efficacité globale flippante (54,5% au shoot, 54,1% à 3-points). Pendant que Kyrie remplit sa part du contrat, le supporting cast n’est pas au niveau attendu et Luka Doncic – pas à 100% physiquement – traîne des pieds. Ce dernier faisait pourtant partie des grands favoris pour le titre de MVP cette saison. Mais à l’heure de ces lignes, il n’est même pas le meilleur joueur de son équipe. Luka va clairement devoir se bouger pour mieux aider Kyrie et permettre aux Mavericks de retrouver leur statut de cador à l’Ouest.

Stats : 24,8 points / 4,0 rebonds / 4,2 assists / 1,7 steal / 52,6% au tir

Bilan : 6 victoires – 5 défaites

Comme plusieurs équipes à l’Ouest en ce début de saison, les Kings connaissent des hauts et des bas. Pas forcément surprenant pour une franchise qui doit intégrer un nouveau joueur majeur dans son effectif avec DeMar DeRozan. Pourtant, c’est bien DeMar qui aide Sacramento à avoir un bilan positif après une dizaine de matchs. Sorry Drake ! DeRozan est déjà deuxième en NBA au nombre de points marqués dans le clutch (36), lui qui a notamment porté les Kings vers la win à Phoenix. Il a aussi été décisif à Miami et Atlanta plus tôt dans la saison. Globalement, l’intégration de DeMar DeRozan à Sacramento se passe bien, on attend désormais que son trio avec Domantas Sabonis et De’Aaron Fox porte les Kings vers une vraie série de victoires.

Stats : 28,1 points / 5,3 rebonds / 3,7 assists / 1,0 steal / 46,9% au tir

Bilan : 6 victoires – 5 défaites

Anthony Edwards aurait pu être plus haut dans ce classement si lui et ses Wolves new look n’étaient pas passés au travers contre Miami et surtout Portland la nuit dernière. Car avant ça, Ant-Man était en feu. L’arrière superstar de Minnesota est le joueur NBA le plus prolifique à 3-points cette saison, lui qui en tente 11,6 par match pour un pourcentage de réussite exceptionnel de 45,6% ! On est tout simplement sur des bases à la Stephen Curry. En ce début de saison, Edwards a changé son jeu pour gagner en productivité offensive et en efficacité globale. Certains diront qu’il prend trop de tirs à 3-points et qu’il devrait attaquer le cercle plus souvent (moins de cinq lancers-francs tentés par match), mais Ant n’a pas l’intention de ranger le lance-flammes.

Stats : 23,7 points / 3,4 rebonds / 3,7 assists / 1,5 steal / 46,8% au tir

Bilan : 12 victoires – 0 défaite

Cela fait trois semaines que la saison a commencé et les Cavs n’ont toujours pas perdu le moindre match. L’un des grands acteurs de ce début de saison exceptionnel ? Donovan Mitchell. Aux côtés de Darius Garland, Evan Mobley et Jarrett Allen, qui participent tous au succès de Cleveland, Spida est remarquable d’efficacité (quasiment 24 points et 4 passes de moyenne en 31 minutes, 41% à 3-points). Il est agressif quand il faut, il fait jouer les autres quand il ne score pas, il a trouvé un super équilibre avec Garland sur le backcourt, et aide le collectif des Cavs à tourner à plein régime. Cerise sur le gâteau : l’arrière a lâché un game-winner face aux Bucks début novembre. Si les stats du bonhomme sont globalement en baisse par rapport à ces dernières années, impossible d’ignorer Mitchell dans la Course au MVP au vu du début de saison XXL de Cleveland.

Stats : 27,8 points / 5,5 rebonds / 6,5 assists / 1,1 contre / 1,7 steal / 50% au tir

Bilan : 9 victoires – 2 défaites

Finaliste pour le trophée de MVP la saison dernière, Shai Gilgeous-Alexander a commencé sa campagne sérieusement à défaut d’être transcendant. Il tentait beaucoup plus de 3-points qu’auparavant en tout début de saison, ce qui a fait chuter sa grosse efficacité habituelle. Cela ne l’a pas empêché de performer, ni d’enchaîner les victoires avec sa redoutable équipe du Thunder. Mais SGA a bien compris qu’il devait revenir aux bases : mi-distance, attaque du panier, lancers-francs. C’est ainsi qu’il a retrouvé son rythme au cours des derniers matchs. En dehors de sa sortie ratée contre Stephen Curry et les Warriors, Shai commence à retrouver ses standards de MVP. L’arrière canadien a notamment réalisé une performance monstrueuse contre les Clippers – 45 points, 9 passes, 5 interceptions – en l’absence de Chet Holmgren. Production offensive, production défensive, meilleur bilan de l’Ouest (avec Phoenix et Golden State), ça vaut bien une place dans le Top 6 du MVP.

Stats : 23,9 points / 4,8 rebonds / 6,6 assists / 1,8 steal / 48,1% au tir

Bilan : 9 victoires – 2 défaites

Après avoir profité d’un calendrier facile en tout début de saison, on attendait de voir ce que les Warriors allaient nous proposer contre des cadors NBA. Résultat : trois victoires en quatre matchs face à Boston, Oklahoma City, et Dallas. Trois matchs où Stephen Wardell Curry était en mode MVP : 27 points – 7 rebonds – 9 passes chez les Celtics, 36 points – 7 passes à OKC, 37 points – 9 passes lors du retour de Klay Thompson à Golden State. Comment on dit déjà ? Ah oui : NIGHT NIGHT ! Clutch comme pas permis, Steph Curry guide le très beau collectif des Warriors depuis son retour de blessure (trois matchs ratés entre fin octobre et début novembre), des Warriors qui sont aujourd’hui dans le Top 3 de l’Ouest avec un bilan de neuf victoires en onze matchs.

Stats : 27,6 points / 6,6 rebonds / 3,4 assists / 1,4 contre / 55,3% au tir

Bilan : 9 victoires – 2 défaites

Sans sa blessure au mollet (forfait les deux derniers matchs), Kevin Durant serait probablement sur le podium du MVP à l’heure de ces lignes. Easy Money Sniper a réalisé un début de saison exceptionnel, non seulement au niveau de l’efficacité offensive (55% au tir, 43% à 3-points !) mais surtout à travers sa capacité à porter les Suns dans le money-time. Cette saison, Phoenix a gagné sept matchs dans le clutch avant la blessure de KD. Et à chaque fois ou presque, c’est Durant qui a fait basculer la rencontre en faveur des Cactus. Le roi du money-time et nouveau membre du club des 29K permet ainsi à Phoenix d’avoir le meilleur bilan de l’Ouest aujourd’hui (9-2, à égalité avec Golden State et OKC). Si, à 36 ans, Durant risque de rater pas mal de matchs cette saison, il ne fait aucun doute qu’il est toujours un joueur calibre MVP.

Stats : 29,7 points / 7,5 rebonds / 5,3 assists / 1,6 steal / 45,5% au tir

Bilan : 9 victoires – 3 défaites

Jayson Tatum a commencé la saison en étant on fire avec ses Celtics, se plaçant directement parmi les favoris pour le titre de MVP. Son match d’ouverture contre les Knicks (37 points, 10 passes, 8/11 de loin) a notamment donné le ton. Revanchard après un été compliqué, JT devra néanmoins éviter les trous d’air pour espérer remporter son premier MVP. Son match crado dans la défaite face aux Hawks la nuit dernière (5/16 au tir dont 0/4 dans le dernier quart, 2/9 à 3-points, 5 turnovers) est typiquement le genre de performance à éviter. Son efficacité offensive, en dehors des lancers-francs, a aussi pris un coup lors de ses cinq dernières sorties (41,7% au tir), et Boston commence à lâcher un peu trop de matchs à notre goût (deux défaites en une semaine). Tatum mérite quand même le podium du MVP pour l’ensemble de son œuvre, mais pas plus pour l’instant.

Stats : 31,2 points / 10,4 rebonds / 2,8 assists / 2,0 contres / 1,3 steal / 57,7% au tir

Bilan : 6 victoires – 4 défaites

Malgré quelques petits bobos, Anthony Davis est clairement l’un des joueurs les plus dominants en NBA cette saison. Il est le deuxième meilleur marqueur de la Ligue (derrière Giannis Antetokounmpo), lui qui est plus utilisé que jamais dans l’attaque des Lakers suite à l’arrivée de J.J. Redick, qui veut faire d’AD le MVP cette saison. À ça, il faut évidemment ajouter l’énorme impact défensif du bonhomme, qui tente – tant bien que mal – de porter Los Angeles dans sa propre moitié de terrain soir après soir. Tout ça pour dire que ça se voit direct quand AD n’est pas sur le terrain. Lors du seul match où Davis n’a pas joué cette saison, les Lakers ont pris l’eau face aux Grizzlies 131-114. Vous avez dit valuable ?

Stats : 29,7 points / 13,7 rebonds / 11,7 assists / 1,0 contre / 1,7 steal / 56,3% au tir

Bilan : 7 victoires – 3 défaites

Est-ce qu’on donne le MVP à Nikola Jokic tout de suite ou on attend quand même un peu ? Non parce que bon, ça fait trois semaines que la saison a débuté et le Joker est déjà sur une autre planète. Dix matchs joués, six triple-doubles, une ligne de stats irréelle, une efficacité diabolique (56,3% au tir dont 56,4% à 3-points !) et Denver dans le Top 4 de l’Ouest, tout ça alors qu’Aaron Gordon et blessé et qu’on disait des Nuggets qu’ils manquaient cruellement de profondeur en tout début de saison. Phrase incroyable : Jokic est à la fois le meilleur rebondeur et passeur de la NBA cette saison, ainsi que le joueur le plus clutch de la NBA. Enfin, dernier argument pour la route si ça ne vous suffit pas : les Nuggets possèdent un net rating (différence entre l’efficacité offensive et défensive) de +13,9 quand Jokic est sur le terrain, et de… -29,8 quand il est sur le banc. Le MVP, c’est lui et personne d’autre.

Mentions honorables : Devin Booker (Suns), Luka Doncic (Mavericks), Giannis Antetokounmpo (Bucks), LaMelo Ball (Hornets), Norman Powell et James Harden (Clippers), Tyrese Maxey (Sixers), Cade Cunningham (Pistons), Domantas Sabonis et De’Aaron Fox (Kings), Jalen Brunson et Karl-Anthony Towns (Knicks), Cam Thomas (Nets), Trae Young (Hawks), Darius Garland et Evan Mobley (Cavaliers), LeBron James (Lakers), Ja Morant et Jaren Jackson Jr. (Grizzlies), Alperen Sengun (Rockets), Derrick White et Jaylen Brown (Celtics), Victor Wembanyama (Spurs), Chet Holmgren (Thunder), Tyler Herro (Heat)…