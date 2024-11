Stephen Curry est un grand taré. Un grand malade qui, une fois de plus ce soir, a offert une cure de jouvence à pas mal de fans. Une performance exceptionnelle tout droit sortie de 2016, pour mettre les Mavericks de son ex-frangin Klay Thompson au tapis. Avec un money time géré d’une main de Chef… Finalement, tout ce qu’il incarne, condensé en 48 minutes.

Quand on travaille chez TrashTalk, quel autre remède à la fatigue de fin de nuit qu’un shot d’adrénaline et d’émotions servi sur un plateau d’or par Stephen Curry ? La star des Warriors a brillé face aux Mavericks, dans un contexte tout particulier : retour de Klay Thompson à San Francisco pour la première fois depuis son transfert, début de la NBA Cup. Et surtout, match face à Dallas, cador de l’Ouest. Tous les ingrédients sont sur le plan de travail de Stephen. Objectif ? Nous offrir une prestation 3 étoiles.

SPLASH BROTHER DUEL IN FIRST GAME AS OPPONENTS 🚨@StephenCurry30: 37 points, 9 assists@KlayThompson: 22 points, 6 threes

Warriors move to 1-0 in West Group C! #EmiratesNBACup pic.twitter.com/1wjiFOHoQ5

— NBA (@NBA) November 13, 2024

Résultat : réussi. Du début à la fin, Babyface a monté crescendo. Il a emmené le rythme de ce match jusqu’au plus grand éclat, manière poétique pour dire qu’il s’est offert l’apogée de la soirée, 12 points d’affilée pour mettre un terme aux espoirs des Mavericks. Une performance dont on se souviendra. Au total : 37 points, 9 passes, 6 rebonds, 1 interception, 2 contres à 14/27 au tir dont 5/12 à 3-points et 4/5 au lancers. Voilà voilà.

CHEF CURRY TAKES OVER LATE.

A PERSONAL 12-3 run in the final 3 minutes to come back and win it caps his 37-point night 🤯

GSW is 1-0 in West Group C! #EmiratesNBACup pic.twitter.com/Urk3n52Zxo

— NBA (@NBA) November 13, 2024

En face, les Mavericks ont tenté de répondre, Quentin Grimes a – un temps – pensé tenir une chance de revenir en collant un 3-points pour rapprocher son équipe à une unité de l’égalité. Oui mais non, Steph est un maestro. Et finit son plat aux lancers, comme une dernière touche d’assaisonnement pour une assiette fournie mais extrêmement raffinée. Meilleure performance de la saison, bien évidemment. Et merci à Klay d’être passé. On a bien mangé.