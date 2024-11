Klay Thompson : la vidéo hommage des Warriors pour son retour

Sortez les mouchoirs parce que les Warriors ont fait les choses en grand pour le retour de Klay Thompson au Chase Center. Une vidéo hommage et une standing ovation pour le Captain qui n’a que difficilement pu retenir son émotion.

Les Warriors ont mis les petits plats dans les grands pour recevoir la légende Klay Thompson comme il se doit. En amont de ce match, les Dubs avaient annoncé distribuer des casquettes de capitaine à tous les spectateurs présents.

Dès son arrivée dans son ancienne maison, Killaklay a été accueilli comme le roi qu’il est avec une haie d’honneur composée de 400 employés de l’arena de Golden State.

L’accueil du staff du Chase Center pour Klay 🥹🥹🥹🥹👒👒👒👒 https://t.co/OqcblTwdLE

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 13, 2024

Une petite surprise de ses anciens coéquipiers était également au programme :

La vidéo des Warriors pour Klay Thompson, la fin est magique ! pic.twitter.com/jrZvvq5T7y

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 12, 2024

Bien sûr, la vidéo hommage était l’événement le plus attendu de la soirée (pourtant, il y a un match de basket derrière) et les Warriors ne se sont pas ratés. Une vidéo simple et efficace, mais pleine de classe à l’image du passage de Klay dans la Baie.

La vidéo magnifique des Warriors en hommage à Klay Thompson ! 🥹🥹🥹

LE SPLASH BRO, À JAMAIS ! 👏👏👏pic.twitter.com/GoCSbj0Zsc

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 13, 2024

Au-delà cet hommage, ce qui a été le plus émouvant, c’est l’introduction de la part du speaker du Chase Center qui a repris le classique “He’s baaaaaack” prononcé pour la première fois lors de son retour de blessure en 2022.

S’en suit alors une standing ovation de la part de tous les fans présents sur place. Klay Thompson (comme nous) a eu du mal à cacher son émotion.

L’ovation du Chase Center pour son capitaine ! 🧢pic.twitter.com/CadhPhc9Aw

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 13, 2024

Rentrons, il commence à pleuvoir…