Erik Spoelstra offre la victoire aux Pistons face au Heat (123-121) !

C’est l’histoire d’un match que les Detroit Pistons auraient du gagner 13 fois, mais n’ont finalement réussi à remporter qu’à la quatorzième tentative. Les hommes du Michigan se sont faits très peur face au Miami Heat d’un génial Tyler Herro mais repartent avec la victoire 123 à 121 après prolongation… grâce à Erik Spoelstra.

Les Detroit Pistons ont mené tout le match face au Miami Heat jusqu’à être encore devant de neuf points à moins de 90 secondes de la fin. Cade Cunningham et Tobias Harris faisaient le boulot, malgré la blessure de Tim Hardaway Jr, jusqu’à ce que …

Tyler Herro devienne complètement bouillant. Déjà auteur de trois panier à 3-points dans le dernier quart-temps, l’arrière en envoie trois autres consécutifs, plus difficiles les uns que les autres, pour permettre à son équipe d’arracher une prolongation inespérée.

En overtime, le joueur du Heat continue son festival et pense même offrir la victoire aux siens grâce à un shoot extrêmement clutch à 1,1 seconde du terme ….

Mais ces Pistons ont du caractère et sur la remise en jeu, Jalen Duren est trouvé au alley-oop et ramène les deux équipes à égalité.

C’est alors qu’Erik Spoelstra, submergé par ses émotions comme il l’avouera en conférence de presse demande un temps-mort qu’il n’a plus, offrant ainsi un lancer-franc et la possession à Detroit. Fin du match, celui qui était le héros grâce à un système délicieux ce dimanche, est le coupable de la défaite ce mardi.

“J’ai fait une grave erreur mentale à la fin. C’est de ma faute. Je me sens horrible à ce sujet. Aucune excuse pour ça. J’en suis à 17 ans.”- Erik Spoelstra

Tyler Herro a affirmé ne pas lui en vouloir, mais tout de même : 40 points, 8 passes décisives, 5 rebonds et 4 interceptions à 10/17 au loin qui s’envolent en un T avec les mains … c’est dur.