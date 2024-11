Les Minnesota Timberwolves avaient le match en main face au Miami Heat, mais un dernier panier avec la faute de Nikola Jovic a brisé les espoirs des pensionnaires du Target Center. Erik Spoelstra a dessiné un dernier système absolument délicieux !

Il n’y a pas de coach plus dangereux qu’Erik Spoelstra lorsque son équipe est menée de moins d’une possession à une poignée de secondes de la fin du match. Le tacticien du Miami Heat l’a encore prouvé face aux Minnesota Timberwolves ce dimanche.

La franchise floridienne était menée de deux points à neuf secondes de la dernière sirène, soit beaucoup trop de temps à l’échelle de Rico. Le coach a décidé de placer Duncan Robinson à la remise en jeu pour organiser le chef d’oeuvre.

Tous les joueurs du Heat se sont placés très loin du panier et du ballon pour ouvrir de l’espace. Alors que Kevin Love plaçait un écran de fumée pour Tyler Herro, meilleur joueur du Heat ce soir, la véritable action se déroulait quelques mètres plus loin. Terry Rozier s’est échappé du marquage de Nickel Alexander-Walker et a placé un écran sur Anthony Edwards. Une merveille d’exécution permettant à Nikola Jovic de se démarquer et de filer seul au panier rattrapé, trop tard, par un NAW doublement fautif.

Panier avec la faute, le Serbe ne tremblera pas et le Heat repart du Minnesota avec un succès presque inespéré.

Alors là… j’ai rarement vu ça. pic.twitter.com/bvf27khYty

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 11, 2024