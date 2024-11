Les Warriors résistent à l’énorme retour du Thunder (127-116) !

Ils se sont faits très peur. Alors qu’ils menaient de 30 points à la fin du troisième quart-temps face à un Thunder déstabilisé par la blessure de Chet Holmgren, les Warriors ont failli se faire rejoindre après un énorme push de Shai Gilgeous-Alexander et sa bande. Victoire à l’arrache 127 à 116.

Personne n’aurait imaginé un tel finish tant le Oklahoma City Thunder semblait six pieds sous terre en fin de troisième quart-temps. Les locaux venaient d’encaisser un retentissant 42-21, handicapés par la perte de Chet Holmgren en première mi-temps.

La défense en pâtissait grandement et même si Shai Gilgeous-Alexander et Luguentz Dort se battaient pour limiter la casse, la différence était faite et ils ne pouvaient pas revenir …

Pourtant, d’abord relancés par leurs seconds couteaux, Mark Daigneault et sa bande y ont cru. Dans une ambiance électrique, ils sont revenus à six points à quatre minutes de la fin, les paniers défilant à toute vitesse.

Un effort monumental du Thunder.

Ça risque d’être court, mais le fait de pas lâcher et aller titiller Golden State en étant mené de près de 30 points, c’est fort.

Y’a du talent et de l’abnégation dans ce groupe.

Mais lorsqu’il s’agit de mettre le verrou sur une victoire, Stephen Curry sait y faire. Malgré des imprécisions sur son dribble dans le dernier quart-temps, le Chef a porté son équipe vers une huitième victoire en dix matchs avec 36 points, 7 passes et un énorme shoot de fin de match.

STEPH : « NIGHT NIGHT !! » 💤💤💤 pic.twitter.com/8pvgDm6IkJ

Jonathan Kuminga et De’Anthony Melton, pour sa première titularisation aux Warriors, l’ont bien épaulé et les Dubs se placent plus que jamais comme des concurrents aux toutes meilleures places de la Conférence Ouest.

Même si les 12 dernières minutes ont été assez exceptionnelles, la soirée est globalement très mauvaise pour le Thunder. L’absence de Chet Holmgren s’est vue très fort et si sa blessure venait à être sérieuse, Mark Daigneault et son staff devront vite trouver des options pour la compenser du mieux possible.