Les premières images ne sont pas du genre rassurantes. Chet Holmgren a chuté après un contact avec Andrew Wiggins et a été raccompagné au vestiaire par ses coéquipiers sans être capable de prendre appui sur sa jambe droite ! Une absence de longue date serait une horrible nouvelle pour le Thunder.

Chet Holmgren a réussi un super début de saison avec son équipe du Oklahoma City Thunder, mais sa belle dynamique pourrait bien être coupée pour un petit moment.

Face aux Golden State Warriors, le pivot est monté au contre sur Andrew Wiggins et est très mal retombé ; le bruit de la chute retentissant dans toute la salle. Le sophomore a ensuite été incapable de mettre du poids sur sa jambe et a été raccompagné aux vestiaires par Isaiah Hartenstein et Jaylin Williams.

La chute d’Holmgren, au son ça fait très peur… pic.twitter.com/CdSc1NZ3EM

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 11, 2024

La nature de la blessure, probablement à la hanche, n’est pas encore connue, sa durée d’absence non plus, mais ce qui est sûr, c’est qu’il n’a pas été en mesure de reprendre sa place au cours du match.

Tout l’Oklahoma retient son souffle !