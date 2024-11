On ne change pas une équipe qui gagne, on ne change pas des noteurs qui notent. Cette année encore, la Team Notes de la rédac de TrashTalk tente de vous partager ses bulletins le plus souvent possible. Aujourd’hui, un rendez-vous entre Bucks et Celtics censé être un duel au sommet, mais qui, au vu du classement actuel, était un choc des extrêmes.

# Milwaukee Bucks

Brook Lopez (5,5) : il paraîtra toujours balourd mais il mettra toujours ses shoots et ses contres, on attend désormais la vidéo torse nu sur une route de campagne avec son frère Robin, pour menacer ses adversaires.

Giannis Antetokounmpo (9) : si l’univers a été créé par le Big Bang, il sera probablement détruit par une explosion de Giannis similaire à celle vécue ce soir. Il a tout tenté pour sortir son équipe de ce bourbier, même de marquer à 3 points et aux lancers, mais même ça, ça n’a pas suffi. Possible qu’il demande un octogone contre Lillard et/ou Rivers dans le vestiaire.

Giannis quand il va croiser Lillard dans le vestiaire après le match : pic.twitter.com/V5pO4oDSEd

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 10, 2024

Taurean Prince (5,5) : il a pris l’expression “l’important, c’est les 3 points” très au sérieux, puisqu’il n’a inscrit que ça au cours du match.

Andre Jackson Jr. (3) : Andre 3000 > Andre Jackson Jr., musicalement parlant, et peut-être même basketballistiquement parlant aussi.

Damian Lillard (3,5) : une soirée en enfer pour Damien, qui aurait pu balancer un caillou à côté de l’océan ce soir. Jaylen puis Jrue se sont occupés successivement de son cas. Appelez vite Michael Scofield pour le tirer de ce bourbier.

Bobby Portis (6) : le meilleur des remplaçants chez les Daims, comme très souvent. Bobby a tout donné pour suppléer Giannis, puisque Damian était en congés, l’intérieur a fait des heures supp pour essayer de sauver les miches de Doc Rivers, sans succès.

AJ Green (6) : on trouvait déjà étrange que le sosie de Larry Bird évolue à Milwaukee et pas à Boston sur ce match. Mais surtout, on ne pensait pas que la ressemblance irait jusqu’au style de jeu.

Ryan Rollins (5) : un match de fumeur de pétards en attaque mais une défense de cocaïnomane de l’autre côté du terrain, pour empêcher les Celtics de marquer. Rollins stone.

Pat Connaughton (5,5) : le fidèle soldat Pat a encore une fois répondu présent, au maximum, et il a tout fait pour que ça se passe au mieux. Pat Patrouille.

# Boston Celtics

Al Horford (6) : papy Horford est, comme à son habitude, discret, mais papy Horford est, comme à son habitude, très efficace. On peut dire qu’il est Al, et que c’est le jeu de mot le plus facile de l’histoire de la rédaction TrashTalk.

Jayson Tatum (7,5) : il a laissé pas mal de shoots en route, mais c’est bien lui qui détruit les derniers espoirs des Daims. Même si la cheville du générique Netflix a salement tourné, ça n’a pas trop affecté son jeu et il a continué comme si de rien n’était.

Jaylen Brown (6,5) : probablement chauffé par le “faux check” de cour de récré de Giannis en début de match. Offensivement, il sort quelques belles actions, mais surtout défensivement, il envoie Damian Lillard en prison. Il tient son rang sur ce match, cependant il ne tient toujours pas un ballon main gauche.

Je crois que Jaylen Brown a répondu à l’instant. https://t.co/UYbVXtfIWF

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 10, 2024

Derrick White (7) : il est absolument partout, on dirait qu’ils sont 5 sur le parquet, en plus des autres joueurs. Le genre de type qui te dit “va voir là-bas si j’y suis” et quand t’y vas, il y est effectivement.

Jrue Holiday (7) : parce qu’un Bucks – Celtics lors duquel Jrue ne la met pas à l’envers à son ancienne équipe n’est pas réellement un Bucks – Celtics. Il a largement contribué à mettre la clim à Milwaukee pour congeler le Fiserv Forum. Holiday on Ice.

Payton Pritchard (7,5) : quand tu es craint au point de subir une prise à 3 du milieu de terrain, c’est que tu es vraiment dangereux. Payton Pritchard a probablement déjà prononcé la phrase “I am the danger !” de Walter White à sa femme, qui s’appelle donc probablement Skyler.

😭😭😭😭 prise à 3 sur Pritchard car trop peur du GOAT des shoots au buzzer pic.twitter.com/B7InqN9t3Z

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 10, 2024

Sam Hauser (4,5) : à chaque shoot inscrit par Sam Hauser, on devait boire un shot, avec un seul shot, on peut tous rentrer tranquille, et donc être… Sam.

Neemias Queta (5,5) : très gros match du Portugais en sortie de banc, qui a sorti les biceps et les épaules sous les panneaux. 8 points et 7 rebonds, des stats que Cristiano Ronaldo ne pourrait jamais aligner tiens.

Luke Kornet (5) : pas beaucoup de temps de jeu, sinon ça allait fondre. Kornetto soft.

Xavier Tillman (4,5) : 14 secondes disputées, c’est son temps passé sur le parquet ou un chrono de Léon Marchand ?

Décidément, les dieux du basket ne sont pas avec les Bucks en ce début de saison. Boston a également sorti le mode champion pour l’emporter de peu à Milwaukee. Un collectif redoutable qui n’a pas fini de rouler sur la ligue. Dimanche prochain, on part à l’Ouest pour un match entre Timberwolves et Suns.