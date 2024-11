Les Celtics enfoncent les Bucks (113-107) : Boston a activé le mode champion !

Un match face aux Celtics, à la maison. Une mission de très haute difficulté pour des Bucks malades dans leur jeu depuis le début de saison. Et pourtant… Milwaukee s’est élevé collectivement et livré une fière bataille derrière un Giannis Antetokounmpo possédé (42 points, 13 rebonds, 5 passes à 18/29 au tir), mais Boston a rappelé son statut de champion en titre à tout le Wisconsin !

Tiens, viens donc jeter un coup d’oeil aux statistiques de la partie.

Après la défaite à New York, ce vendredi soir, les mots de Giannis Antetokounmpo ont été particulièrement durs : “On ne se bat pas, je ne suis pas d’accord avec cette merde“. Manière verbalement musclée de publiquement tirer la sonnette d’alarme auprès de ses coéquipiers, de sa franchise. Avec seulement 2 victoires en 7 matchs et des prestations marquées par une envie désastreuse et une implication – y compris celles des leaders – parfois sujette à question, les Bucks devaient montrer une belle bouille face aux Celtics ce soir. Prestige de l’affiche oblige, entre deux contenders proclamés.

Face à une équipe championne en titre partie sur des bases plus que solides depuis le début de la saison régulière, Milwaukee a d’abord fait parler une adresse insolente pour claquer un 16-5 dès le début de la rencontre. Une gifle express (en 2 minutes !) et le temps mort immédiat de Joe Mazzulla pour colmater cette brèche béante. La réponse de Boston arrive. Reprise en main du rythme de jeu, gestion des possessions en appliquant les consignes. L’écart revient sous les dix points, et seul Giannis tient la barque avec 19 points au bout… de 12 minutes.

Durant le deuxième quart, les Bucks reprennent un peu de confiance collective (et d’avance au score) avec de bons tirs primés à 3-points sur des mouvements collectifs intéressants. Boston reste en vie grâce à ce diable de Payton Pritchard, qui enchaîne plusieurs ficelles de loin (5/6 du parking à la pause !). Quel dragster celui-là bordel. À noter la crampe de Giannis à Jaylen Brown avec une feinte de check. Ça rapporte pas de point mais ça fait marrer.

😭😭😭😭😭 pic.twitter.com/W2aEMb4ec0

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 10, 2024

Damian Lillard ? Quelques beaux shoots dont un sur une jambe au bout des 24 secondes, mais c’est globalement compliqué. Derrick White puis Jaylen Brown l’étouffent défensivement. Milwaukee parvient quand même à rentrer au vestiaire avec 11 unités d’avance. Les C’s tirent bien trop à 3-points avec une réussite trop faible pour vraiment faire une différence. Il faut absolument mieux équilibrer les attaques pour espérer gagner.

Damian Lillard is RIDICULOUS 🎯 pic.twitter.com/vkzPl1neNI

— NBA TV (@NBATV) November 10, 2024

Dès le retour des acteurs de la soirée sur le parquet, les stars des Celtics haussent le ton. Plus que deux points d’écart en quelques secondes. Les Bucks font n’importe quoi, et Boston prend carrément les devants avec un 12-0 sec au possible. Violent. Et enfin, les champions en titre défendent. Non pas qu’ils n’aient pas protégé leur cercle en première mi-temps, mais on parle ici de DÉFENSE. Celle qui est absolument injouable.

Boston en sortie de mi-temps : pic.twitter.com/2h4oeZ4eUh

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 10, 2024

Petite frayeur pour la cheville de Tatum, qui tourne sur le pied de Giannis. Heureusement, rien de grave et tout nous emmène vers un money time de haut standing. Beantown est toujours en tête d’une possession, qui va prendre la décision finale ? Les équipes se rendent coup pour coup, le score varie d’égalités en égalités. Jaylen Brown prend une flagrante pour un énorme taquet sur un Giannis en pleine course. Méritée, car geste dangereux.

Le temps s’égraine, aucune équipe ne prend le meilleur. L’arbitrage est un peu à l’ouest mais tant pis, faut faire avec et les deux équipes n’en dégagent pas un grand avantage. Derrick White colle une énorme praline depuis le parking avec 3:08 au compteur pour donner 5 points d’avance à Boston. AJ Green répond mais Tatum (23 points en deuxième mi-temps !) veut terminer le boulot. Giannis atteint les 40 pions sur un and-one, les Bucks sont sur son énorme dos.

Jayson Tatum knocks down the clutch three in Q4! 🎯 pic.twitter.com/HqZUeTYmgP

— Sportsnet (@Sportsnet) November 10, 2024

C’est d’un Damian Lillard toujours aussi cadenassé par la défense de Jaylen Brown. Perte de balle dans la dernière minute, la victoire s’échappe définitivement. La deuxième mi-temps des Celtics est d’une VIOLENCE : 35 points encaissés (seulement, contre 69 en première période !). De quoi entrevoir clairement la différence énorme entre les deux formations. On note néanmoins le grand match de Giannis, malheureusement trop seul : 42 points, 13 rebonds, 5 passes à 18/29 au tir.