11 matchs ce soir en NBA, sacré programme. Ça commence tôt, ça finit tard, et au milieu… deux bons gros plats principaux. Ça donne faim !

Le programme NBA de la nuit

21h : Pistons – Rockets

21h30 : Bucks – Celtics

23h : Pacers – Knicks

0h : Magic – Wizards

1h : Sixers – Hornets

1h : Wolves – Heat

1h : Thunder – Warriors

2h : Nuggets – Mavericks

2h : Suns – Kings

3h : Blazers – Grizzlies

3h30 : Lakers – Raptors

Thunder – Warriors et Nuggets – Mavericks, bienvenue dans le Wild West

Shai Gilgeous-Alexander, Chet Holmgren, Jalen Williams, Stephen Curry, Nikola Jokic, Luka Doncic, Kyrie Irving. Des Mavs qui en chient un poil plus niveau bilan mais, globalement, quatre des plus grosses équipes de l’Ouest et donc de toute la Ligue. Du candidat MVP en veux-tu en voilà, cinq trophées qui se baladeront d’ailleurs à OKC et Denver, vraiment, on veut pas faire les gars mais… ça promet. Deux énormes matchs en milieu de nuit, et pour les plus pressés les trois premiers matchs de la soirée promettent également. Une fois de plus la NBA régale, on espère que votre bavoir est imperméable !

Les Français sur le pont ce soir