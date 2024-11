Highlights : les 43 points de Giannis Antetokounmpo contre les Celtics

Face aux Celtics, Giannis Antetokounmpo a porté tout le Wisconsin sur son dos. Une tâche trop difficile car les Bucks se sont inclinés au terme d’une deuxième mi-temps impériale de Boston. Le Grec colle néanmoins 43 unités assorties de 13 rebonds et 5 passes. À 18/29 au tir. Et ça mérite bien quelques highlights.

Quel lundi mielleux que celui des joueurs qui auront choisi Giannis Antetokounmpo en TTFL. Un carton individuel monstrueux, avec du tir à 3-points (oui oui), des petites flèches à mi-distance et surtout la spécialité locale : du bourrinage de défense, déménageur de l’extrême spécialité peinture. Giannis s’est offert sa plus grosse soirée offensive de la saison, malheureusement suivie de très loin par un Damian Lillard aux prises avec une défense bien trop forte pour lui. Milwaukee ne gagne toujours pas. Et continue de s’enfoncer.