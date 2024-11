Après s’être fait rouler dessus par les Knicks lors de leur premier affrontement de la saison, les Pacers avaient à cœur de remettre les pendules à l’heure cette nuit. Mission accomplie, puisque les hommes de Rick Carlisle, portés par un duo Tyrese Haliburton / Bennedict Mathurin des grands soirs, ont pris leur revanche sur ceux de Tom Thibodeau, en s’imposant 132 à 121.

Il y a quelques années, un match entre Pacers et Knicks aurait tout eu de la rencontre barbante entre deux bouses de la Conférence Est. Seulement voilà, nous sommes en 2024 et les choses ont bien changées. Ces deux franchises ont évolué, et nagent désormais dans le même étang que les gros poissons de la NBA. Alors, comme attendu, ce remake des dernières demi-finales de la Conférence Est a tenu toutes ses promesses. Finalement, et après une rencontre à couteaux tirés, c’est Indiana qui repart avec la victoire (132-121).

Un succès d’ailleurs incertain jusqu’au dernier quart-temps, dans lequel les Pacers ont accéléré pour tuer le match. En même temps, il faut dire qu’il aurait quand même été fort dommage de gâcher le chef d’œuvre du duo Haliburton/Mathurin. Le premier boucle la rencontre avec 35 points et 14 passes, tandis que le Canadien a envoyé 38 points à 7/9 de loin – nouveaux records en carrière – et 8 rebonds. Deux performances XXL pour permettre aux Pacers de résister à celles de Jalen Brunson (33 pts) et Karl-Anthony Towns (30 pts).

Avec cette victoire, Indiana retrouve un bilan à l’équilibre (5-5), et fait basculer celui de New York dans le négatif (4-5). Une victoire partout cette saison, on ne sait pas vous, mais nous, on hâte de la troisième manche.