Les Knicks dégomment les Pacers, le Big 4 de New York a assuré ! (123-98)

Après s’être proprement fait défoncer à Boston lors de l’Opening Night de la saison NBA 2024-25, les Knicks avaient sans doute à coeur d’afficher un tout autre visage devant leur public, à New York. C’est chose faite, avec un quatuor Karl-Anthony Towns – Jalen Brunson – Josh Hart – Mikal Bridges qui a fonctionné à merveille. Les Pacers n’ont pu qu’encaisser un revers assez méchant.

Par ici les statistiques du match !

Quelle plus-value Karl-Anthony Towns peut-il apporter aux Knicks, si ce n’est être un intérieur dominant ? Écarter le jeu, prendre des tirs au large pour forcer son vis-à-vis à s’écarter du cercle et laisser des boulevards en duel pour ses coéquipiers. Cette nuit, on a eu l’exemple parfait de cet avantage énorme apporté par l’ex-star des Wolves.

Y’all wanted Brunson/Towns pick and pop? WE GOT BRUNSON/TOWNS PICK AND POPpic.twitter.com/FZvVcILHVR

— The Strickland (@TheStrickland) October 26, 2024

Souvent forcés à compenser les déplacements des grands, les Pacers se sont pris les panards dans la carpette, et leurs séquences défensives se sont transformées en véritable désastre. Quelqu’un couvre l’espace sous le panier pour couvrir les drives ? Pas un problème pour Josh Hart et Mikal Bridges (qui a enfin trouvé son tir, dans la poche arrière apparement), ça s’arrête à mi-distance pour envoyer une praline soyeuse. Jalen Brunson ? Job effectué en détente, 26 points, 5 passes à 10/19 au tir dont 3/5 à 3-points.

MIKAL BRIDGES LOCKED IN AT MSG 🔥

He’s 8-10 from the field in his @nyknicks home debut!#KiaTipOff24 on ESPN pic.twitter.com/fu6TqewbOM

— NBA (@NBA) October 26, 2024

Une réussite extérieure dont aurait certainement rêvé Tyrese Haliburton. Le leader des Pacers a broyé des briques toute la soirée, terminant à 0 point à 0/8 au tir dont 0/7 à 3-points. Défendu à la perfection, il n’a jamais su tirer son épingle du jeu. D’ailleurs, l’épidémie de maçonnerie s’est propagée de manière fulgurante à son équipe. Après avoir encaissé un déluge à Boston (29 tirs à 3-points encaissés), les Knicks ont limité les Pacers à… 3/30. Un carnage, qu’on vous dit.

Surtout, une belle première à la maison pour des Knicks déjà sous pression. Le prochain match, face à Cleveland dans la nuit de dimanche à lundi (0h30) sera l’occasion de confirmer les belles choses observées ce soir.