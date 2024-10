Trae Young est injouable : 38 points, 10 passes et 8 rebonds face aux Hornets !

Trae Young pour servir une performance glacée aux Hornets, c’est bien le genre de phrase qui indique que la NBA est définitivement de retour. Le meneur des Hawks a livré une bataille infernale avec LaMelo Ball (34 points, 9/14 à 3-points) et permis à Atlanta de s’imposer. Sa ligne ? 38 points, 10 passes, 8 rebonds, 4 interceptions à 11/24 au tir. Un régal !

Marqueur acharné, distributeur plein d’altruisme. Trae Young a souvent changé de casquette cette nuit face aux Hornets. Un double rôle signature, qui a une nouvelle fois prouvé sa redoutable efficacité en étant le bourreau d’une Hornets qui s’est très longtemps accrochée et n’a rendu les armes que dans les ultimes minutes.

Trae Young contre Charlotte ce soir :

38 points

8 rebonds

10 passes

5 interceptions

11/24 au tir

Et une défense complète, pour donner l’exemple. Trae est énorme sur ses 2 premiers matchs, on demande confirmation face à des adversaires costauds (OKC en back to back 😭) pic.twitter.com/2pQb0KJ5P1

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 26, 2024



Le meneur s’est surtout illustré en fin de rencontre, en plantant un énorme tir à 3-points pour reprendre le commandement des opérations. Durant le reste de la partie, il a fait du Trae Young dans le texte : tir du logo, percussion tranchante comme une lame d’obsidienne, défense intense. On en demande plus pour une équipe d’Atlanta qui aura besoin d’un leader au top de sa forme. De quoi permettre aux autres d’être en confiance, d’avoir des minutes pour les jeunes (dont Zaccharie Risacher, on est opportuniste et on a raison de l’être).

TRAE YOUNG FROM THE LOGO 🔥 pic.twitter.com/Tw48MSj7SF

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) October 26, 2024

Reste maintenant à mettre ces belles performances à l’épreuve du (très) haut niveau NBA. Ça tombe bien, c’est dès demain, face au Thunder à minuit. Miam !