Vidéo : l’ÉNORME poster de Giannis Antetokounmpo sur Nikola Vucevic !

Planquez les gosses, fermez les yeux si vous êtes ne serait-ce qu’un poil sensible. C’est bon, il ne reste que les audacieux et les fans prêts à tout ? Allez, voici l’action de la nuit : le poster de MALADE de Giannis Antetokounmpo, qui a tellement écrasé Nikola Vucevic qu’apparement, ils en sont rendus à la petite cuillère pour finir de nettoyer.

Des fois, les plus belles actions partent d’un rien. Ici, une perte de balle rien de plus anodine. Puis une violence inouïe. Nikola Vucevic s’en souviendra longtemps, parce qu’à la manière d’un fan du PSG évoquant les performances de son club en Ligue des Champions, c’est dans la tête que ça reste. Et que ça fait mal. Allez, profitez.

OH BORDEL GIANNIS A ASSASSINÉ VUCEVIC 💀💀💀💀 pic.twitter.com/ieH1mtFTyc

