Les Bulls gâchent le premier match des Bucks à domicile (122-133)

Festoyade à Milwaukee cette nuit, pour l’ouverture de la saison à domicile, le premier match des Bucks chez eux. Souci ? Les voisins de Chicago ont débarqué en bande, et gâché la soirée. Une performance aboutie des Bulls, qui ont mis un énorme coup d’accélérateur en début que 4e quart-temps pour plier l’affaire avec assurance.

Coby White en feu (35 points), une pluie de 3-points (21 tirs primés derrière l’arc) et un début de quatrième quart autoritaire au possible. Voici la recette d’un gros succès chez les Bucks, lorsque l’on est les Bulls. Les Taureaux ont su faire face au gros départ de Damian Lillard (13 points dans les 7 premières minutes), puis à mettre un coup d’arrêt à l’incandescence du meneur des Daims. Hormis l’assassinat de Giannis Antetokounmpo sur Nikola Vucevic (violent), Milwaukee n’a pas eu grand chose à se mettre sous la dent.

Bombardement des Bulls à Milwaukee.

Chicago va gagner chez les Bucks, alors que c’était le match opening de Giannis et sa bande devant leur public.

21/46 à trois points pour les Bulls.

17/34 à trois points pour les titulaires.

Elle fait du bien aux fans celle-là ! Derby !

Enfin, si. On rectifie : Giannis et Dame se sont bien farcis les Wolves, mais ils ne l’ont fait que tous les deux. Mal entourés lors de cette partie, ils ont galéré à tenir la barque en duo, tandis qu’en défense, le navire s’est échoué à l’aube du dernier quart-temps. Le 13-1 des Bulls pour entamer le sprint final sera tueur, trop tueur. Sans Lonzo Ball (laissé au repos), Chicago s’offre une formation majeure de l’Est, qui avait bien démarré sa saison à Philadelphie. Efforts à poursuivre !

COBY WHITE TOOK OVER IN MILWAUKEE.

35 points.

7 threes.

6 boards.

5 assists.

4 steals.

The @chicagobulls get the road W 😤 pic.twitter.com/btqdEvWjBf

