Il devient compliqué de poser des mots sur les progrès de Bilal Coulibaly. Chaque nuit, le natif de Saint-Cloud semble un petit peu plus fort et cette fois, dans la défaite des siens face au Magic (121-94), le Français a envoyé 20 points, 6 rebonds et 6 passes à 9/11 au tir avec des séquences défensives folles sur Franz Wagner.

Le premier quart-temps avait déjà annoncé la couleur. Douze minutes dans la lignée d’un début de saison éclaboussant d’impact et d’efficacité. Bilal Coulibaly a commencé la rencontre face au Orlando Magic tambour battant en tenant la dragée haute à un Franz Wagner des bons soirs. Le Français a multiplié les bons drives and kicks, trouvant toujours la bonne option et collant deux crêpes sur son vis-à-vis germanique. Neuf points à 4/4 au tir dont un énorme poster : la vie est belle pour BC !

Bilal Coulibaly au 1er quart temps :

9 points, 2 contres, 1 rebond, 1 passe décisive, 1 interception, 0 ballon perdu, 4/4 au tir.

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 10, 2024

BILAL COULIBALY PARDON !!!! pic.twitter.com/lrdceq2FMN

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 10, 2024

Mais si les statistiques et les actions d’éclat font toujours beaucoup de bien, les progrès de l’ailier se voient surtout dans les moments qui ne font pas forcément le tour de la toile. Combien de fois, ce soir, Bilal Coulibaly a-t-il servi parfaitement Jonas Valanciunas dans la peinture, ou ouvert un espace de tir à Kyshawn George ?

Son peu de nombre de tirs tentés ne le rend pas discret pour autant, BC est partout et chaque tentative ou presque fait trembler les filets. Le compteur ne cesse d’augmenter, sans que rien ne paraisse forcer. Et même si son équipe, trop faible, est rapidement distancée en deuxième mi-temps, rien ne change dans l’attitude et il conclue sa rencontre avec la même intensité que celle avec laquelle il l’avait commencé.

Les statistiques complètes de Bilal Coulibaly sur la rencontre : 20 points, 6 rebonds, 6 passes, 3 contres et 1 interception à 9/11 au tir.

Une performance qui aurait été exceptionnelle l’année dernière et qui est plus ou moins dans sa moyenne cette saison. L’ailier a déjà autant de matchs à plus de 15 points lors de cet exercice que lors de son premier. Nous sommes le 11 novembre !

Nombre de matchs à plus de 15 points pour Bilal Coulibaly la saison dernière :

5 (sur 63 matchs joués)

Nombre de matchs à plus de 15 points pour Bilal Coulibaly cette saison :

5 (sur 8 matchs joués)

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 11, 2024