Il y avait beaucoup d’attentes dans une rencontre où Nikola Jokic, Luka Doncic, Jamal Murray et Kyrie Irving étaient réunis sur le même parquet, et personne n’a été déçu. Les Denver Nuggets se sont imposés 122 à 120 dans un match de très haut niveau !

Pendant toute la rencontre, les Dallas Mavericks et les Denver Nuggets n’ont pas réussi à se séparer. Les individualités brillaient de mille feux et il paraissait évident que le résultat allait se dessiner grâce à un coup de génie dans les derniers instants.

Et alors qu’il n’avait pas été le plus en vue jusque là, c’est Michael Porter Jr qui, d’un magnifique floater quelques secondes après un énorme contre de Peyton Watson, a offert la victoire aux siens.

MPJ GIVES DENVER THE LEAD 🚨

6.5 SECONDS LEFT ON NBA LEAGUE PASS!

📲 https://t.co/WNPf2F2PGt pic.twitter.com/EnKCn8Kms2

— NBA (@NBA) November 11, 2024

Ceux qui en ont longtemps mis plein les yeux des spectateurs, ce sont Kyrie Irving et Nikola Jokic. Les deux hommes ont montré une fois encore qu’ils comptaient parmi les plus grands magiciens de la balle orange et ont livré deux performances de très grande classe. 43 points à 17/22 pour le meneur texan, 37 points, 18 rebonds et 15 passes décisives pour le gourmand serbe. À côté d’eux, même le 24-9-9 de Luka Doncic parait fade.

Un niveau indécent en attaque, notamment lors du quatrième quart-temps a illuminé le parquet de la Ball Arena. Les deux stars, précédemment citées ont rentré des paniers plus difficiles les uns que les autres pour garder leurs équipes respectives dans le coup.

Mais comme souvent ces dernières années, c’est Nikola Jokic qui a eu le dernier mot et, même s’il n’a pas été responsabilisé sur la dernière action du match, le triple MVP repart de cette rencontre avec le statut de héros.

Nikola Jokic ce soir contre Dallas :

37 points

18 rebonds

15 passes

3 interceptions

13/21 au tir

3/3 à trois points

8/8 aux lancers francs

Clutch Clutch Clutch.

Le meilleur basketteur de cette foutue planète. pic.twitter.com/RIuh6xrX0e

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 11, 2024

Deux équipes qui réussissent plus de 50% de leurs tirs, des superstars qui brillent, un money-time tendu. Qu’est-ce qu’il faut de plus pour être (très) heureux ?