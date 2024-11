Bien que ce Sixers – Hornets n’avait a priori pas grand chose pour faire partie des matchs les plus alléchants de la nuit, il a finalement connu son lot de rebondissements. Au final, Philly l’a emporté (107-105) après prolongation et peut dire merci à son banc. Portée par Guerschon Yabusele et Jared McCain, la second unit a joué un rôle déterminant.

Quel argument mettre en avant pour se poser devant un match entre les Sixers et les Hornets ces derniers temps ? Les deux équipes ne jouent pas si bien, ne gagnent pas beaucoup de matchs, mais sont au moins l’occasion de voir certains de nos Français en action, alors on se raccrochera à ça. Cette nuit, Guerschon Yabusele recevait Moussa Diabaté et Tidjane Salaün, et le moins que l’on puisse dire, c’est que le Dancing Bear a brillé.

Guerschon Yabusele cette nuit contre Charlotte :

20 points

8 rebonds

8/13 au tir

2/4 à trois points

Dans une rencontre serrée de bout en bout, qui aura même été jusqu’en prolongation, les Sixers se sont finalement imposés 107 à 105, portés par leurs joueurs en sortie de banc. Paul George décevant, c’est Guerschon Yabusele et Jared McCain qui ont enfilé le costume de super-héros cette nuit. Notre frenchie termine avec 20 points – record en carrière – et 8 rebonds, tandis que le rookie de Philly a posé 27 pions, record en carrière également. Comme quoi, avoir un bon banc est généralement une idée pas déconnante en NBA.

Côté Hornets, Moussa Diabaté continue sa moisson au rebond, et a encore gratté 11 secondes chances cette nuit. De quoi lui permettre de jouer plus d’une vingtaine de minutes, et de continuer à engranger de la confiance. Soirée plus compliquée pour Tidjane Salaün par contre, qui n’a inscrit que 2 petits points, et n’est même plus apparu sur le parquet après le troisième quart-temps. En même temps, toute la lumière disponible côté frelon a été prise par ce génie de LaMelo Ball, auteur de 38 points, 8 passes et d’un tir monumental pour envoyer tout le monde en prolongation. Insuffisant toutefois pour permettre à Charlotte de repartir avec la victoire.