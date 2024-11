Les soirées se suivent et se ressemblent pour Nikola Jokic, qui collectionne les victoires autant que les triple-doubles. Cette nuit face aux Mavs, le Joker a encore posé une ligne de stats monumentale : 37 points, 18 rebonds, 15 passes et la victoire. La routine, quoi.

À un moment donné, on ne sait juste plus vraiment comment commencer le papier. Nikola Jokic est trop fort. C’est tout. Le mec est une anomalie, un génie du basketball, bref, le Serbe est aujourd’hui le meilleur joueur du monde, et sans trop de contestations possibles. Cette nuit encore, contre les Mavs, le Joker a noirci la feuille de stats, en posant 37 points, 18 rebonds, 15 passes et 3 interceptions. Un match de mammouth, un de plus, et une nouvelle victoire pour Denver, qui enchaîne une cinquième victoire de rang.

Nikola Jokic ce soir contre Dallas :

37 points

18 rebonds

15 passes

3 interceptions

13/21 au tir

3/3 à trois points

8/8 aux lancers francs

Clutch Clutch Clutch.

Le meilleur basketteur de cette foutue planète. pic.twitter.com/RIuh6xrX0e

