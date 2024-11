Résumé NBA de la nuit : des frissons SUR TOUS LES PARQUETS !

Il y a des nuits NBA dont on se rappellera et ce 10 novembre en fait définitivement partie. Les performances exceptionnelles se sont succédées, tout comme les rencontres serrées et les actions d’éclats. UN PUR RÉGAL !

Les résultats de la nuit

Ce qu’il faut retenir

Les Français de la nuit en NBA

Bilal Coulibaly a été, une fois de plus, énorme avec 20 points, 6 rebonds, 6 passes décisives et 3 contres à 9/11 au tir face au Magic.

Alexandre Sarr l’a plutôt bien accompagné avec 11 points, 3 rebonds, 4 passes décisives et 2 contres. La French Touch fonctionne à Washington

Guerschon Yabusele a été un des héros de son équipe cette nuit et a réalisé un career-high avec 20 points (8/13 au tir). Le tout accompagné de 8 rebonds.

Tidjane Salaün a connu une nouvelle soirée compliquée face aux Sixers : 2 points, 9 rebonds et 2 passes décisives.

À ses côtés, Moussa Diabaté continue de s’illustrer. Encore 23 minutes de temps de jeu cette nuit avec 4 points et 11 rebonds.

Rudy Gobert a lui aussi participé à la fête de la cueillette des français cette nuit. 13 rebonds face au Heat, mais aussi 7 points et 2 contres.

Ousmane Dieng était sur le parquet lorsque le Thunder a commencé à remonter, mais il n’a pas vraiment pesé : 2 points, 4 rebonds et 2 passes décisives à 1/5 au tir.

Soirée compliquée pour Rayan Rupert comme pour toute son équipe. 2 points et 5 rebonds en 15 minutes à gambader.

Le highlight de la nuit

Alors là… j’ai rarement vu ça. pic.twitter.com/bvf27khYty

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 11, 2024

Le point TTFL du matin

Les classements

Le programme de la nuit prochaine