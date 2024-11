La nuit des Français en NBA : Guerschon Yabusele tape son record en carrière !

Pas mal de matchs cette nuit, pas mal d’occasions aussi, de nos voir nos Français en tenue sur les parquets. Guerschon Yabusele a été excellent, Bilal Coulibaly, aussi, on fait un gros point.

Les résultats de la nuit

Pacôme Dadiet

Comme d’habitude avec Tom Thibodeau, on ne sait pas vraiment à quoi s’attendre. Cette nuit, le coach des Knicks a finalement décidé de ne pas faire jouer Pacôme Dadiet. Une prochaine fois, peut-être.

Bilal Coulibaly

Les nuits se suivent et se ressemblent pour Bilal Coulibaly, qui est entré dans une nouvelle dimension. Cette nuit, malgré la défaite face au Magic, Bilal a envoyé du bois : 20 points, 6 passes, 6 rebonds et 3 contres. Tranquille.

Bilal Coulibaly cette nuit face au Magic :

20 points

6 rebonds

6 passes

3 contres

9/11 au tir

Et une défense toujours bien sur du gros client. Encore du grand Bilal. pic.twitter.com/ws8sAvs22j

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 11, 2024

Alexandre Sarr

Alex Sarr continue doucement mais sûrement son adaptation dans la Grande Ligue. Face au Magic, le pivot a posé 11 points, 4 passes, 3 rebonds et 2 contres.

Guerschon Yabusele

Le meilleur français de la nuit, c’est sans doute lui. Dans la victoire face aux Hornets, Guerschon Yabusele a pris ses responsabilités pour aider les Sixers à l’emporter. Au final, le Dancing Bear boucle la rencontre avec 20 points et 8 rebonds. La NBA est décidément un costume à sa mesure.

Guerschon Yabusele cette nuit contre Charlotte :

20 points

8 rebonds

8/13 au tir

2/4 à trois points

Tellement précieux pour les Sixers que Nick Nurse l’a titularisé en début de deuxième mi-temps à la place de Drummond. Du Guerschon comme on aime ! pic.twitter.com/NCnOIAB9ZN

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 11, 2024

Tidjane Salaün

Soirée compliquée, pour Tidjane Salaün. Titulaire face aux Sixers, le T n’a inscrit que 2 petits points, mais a gratté 9 rebonds. Plus apparu sur le parquet après le troisième quart-temps, Tidjane va encore devoir prouver s’il veut s’installer solidement chez les Hornets.

Moussa Diabaté

Petit à petit, Moussa Diabaté sait se montrer précieux dans la rotation des Hornets. L’intérieur est une vraie boule d’énergie, comme il l’a montré cette nuit, en chopant 11 rebonds, dont 5 offensifs. Un aspirateur, on vous a dit.

Encore une perf solide de Moussa Diabate en sortie de banc pour les Hornets :

11 rebonds dont 5 offensifs

23 minutes de jeu

Avant hier il avait gobé 15 rebonds dont 4 offensifs en 29 minutes de jeu !

Un aspirateur français à Charlotte ❤️🇫🇷 pic.twitter.com/UMsoWxKhQ6

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 11, 2024

Rudy Gobert

Match tranquille pour Rudy Gobert, qui a posé 7 points, gobé 13 rebonds et distribué 2 contres. Une performance dans la continuité de sa saison, même si on en attend toujours plus offensivement.

Ousmane Dieng

Deuxième défaite de la saison pour OKC, battu par les Warriors cette nuit. Un match dans lequel Ousmane Dieng a été plutôt discret. En 11 minutes passées sur le parquet, l’intérieur a inscrit 2 points et gratté 4 rebonds.

Rayan Rupert

Les Blazers se sont fait massacrer par les Grizzlies, et Rayan Rupert n’a posé que 2 points et 5 rebonds. On a connu mieux, comme soirée.

Armel Traoré

Pas de miracle, Armel Traoré n’est pas rentré en jeu face aux Raptors.

Le programme de la nuit prochaine