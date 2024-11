Les fans du Thunder ont connu meilleur réveil. Chet Holmgren est blessé au bassin et sera indisponible pour au moins deux mois.

Que la nuit fut compliquée du côté de l’Oklahoma. Les hommes de Mark Daignault se sont inclinés face aux Warriors et Chet Holmgren est sorti sur blessure après une vilaine chute lors du premier quart-temps.

Shams Charania lève le voile sur la nature du bobo du pivot et c’est plutôt sérieux.

Chet Holmgren souffre d’une fracture de l’iliaque droit – situé au niveau du bassin – et sera indisponible pour 8 à 10 semaines. En clair, l’intérieur du Thunder ne refoulera pas les parquets au moins jusqu’à la fin l’année civile.

C’est évidemment un coup de massue pour OKC qui compte la meilleure défense de la Ligue grâce à l’excellent début de saison de Chet (18 points, 9 rebonds et 3 contres de moyenne).

Le dauphin de la dernière course au Rookie de l’Année s’est exprimé sur cette blessure via ses réseaux sociaux.

“Je ne sais pas si je me sens mieux ou moins bien parce que j’ai déjà vécu quelque chose de similaire. D’un côté, je sais comment gérer la situation. Je sais ce que je dois faire et ce que je ne dois pas faire et à quel point l’autre côté est beau. De l’autre, j’ai déjà ressenti la frustration de ce processus et toute l’énergie qu’il demande mentalement. Surtout, je suis blessé et je ne peux pas aider mes coéquipiers à jouer pour nos fans pendant quelque temps. Tous ceux qui soutiennent mon équipe et ma passion pour le jeu sont ma motivation pour revenir. N’ayez pas de pitié ou ne vous sentez pas mal, il y a beaucoup de personnes avec des problèmes plus importants qui ne guérissent pas. Quoi qu’il en soit, excusez mes divagations, je voulais juste m’adresser aux fans d’OKC. Pensées depuis le lit d’hôpital” – Chet Holmgren

Can’t tell if I feel better or worse about this having been through something similar before. On one hand I know how to approach it, I know what to do, what not to do and how beautiful the other side is. But on the other hand I’ve felt the frustration of this process, and the…

Ce n’est pas la première fois que la Licorne subit une lourde blessure. Le sophomore avait dû repousser sa saison rookie d’une année à cause d’une fracture du Lisfranc juste après sa Draft.

Le Thunder aura fort à faire pour maintenir sa place au sommet de l’Ouest en l’absence de leur ancre défensive. Mark Daigneault va devoir trouver des solutions pour resserrer la défense de son équipe. Les premiers éléments de réponse dès ce soir avec une réception des Clippers.

Source texte : X / Chet Holmgren, Victor Wembanyama