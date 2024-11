Kyrie Irving a tout donné pour essayer de ramener la victoire de Denver : 43 points à 17/22 au tir, 5 rebonds et 5 passes. Une ligne de stats excellente, mais visiblement insuffisante pour remporter la rencontre.

L’eau mouille, le feu brûle et Kyrie Irving est un incroyable artiste de la balle orange. Face aux Nuggets, il a encore délivré un magnifique récital. Auteur de 43 points dont 15 dans le seul dernier quart-temps à 17/22 au tir et 6/8 à 3-points.

KY a encore failli voler le show contre Denver quelques mois après avoir inscrit cet incroyable buzzer beater de la main gauche face à cette même équipe. Malheureusement pour les Texans, Nikola Jokic a encore sorti un triple-double monstrueux et la franchise du Colorado est repartie avec la win.

Kyrie Irving continue de montrer que, malgré ses 32 balais, il en a toujours sous le capot, pour le plus grand plaisir des fans.

À l’image du bon vin, les highlights d’Uncle Drew sont meilleurs avec le temps. Une nouvelle performance qui confirme le très bon début de saison du champion 2016. S’il ne tourne qu’à 23,7 points par match (son plus faible total depuis 2018), Irving est létal balle en main du haut de ses 50% au tir dont 52 à 3-points.

Pour accompagner votre café de ce lundi férié, on vous propose donc une petite séance de rattrapages des meilleures actions de Kaï, hier soir. Alors installez-vous confortablement et savourez ce récital entre tirs à (très) longue-distance, mid-range et pénétrations bien senties, car le meneur texan a sorti le meilleur de sa palette offensive hier soir.