Lors de la rencontre opposant les Bucks aux Celtics dimanche soir, Giannis Antetokounmpo a mis un gros vent à Jaylen Brown en lui proposant une poignée de main avant de se retirer au dernier moment. Cela a fait marrer le Freak, beaucoup moins le joueur des Celtics.

Si vous n’avez pas encore vu la séquence, la voici :

😭😭😭😭😭 pic.twitter.com/W2aEMb4ec0

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 10, 2024

Typiquement le genre d’interaction qui rappelle nos années collège, sauf que là c’était dans un match NBA très attendu entre les Celtics et les Bucks, et entre deux stars NBA.

Après la rencontre, Jaylen Brown a réagi et visiblement, il n’a pas trop aimé se prendre un vent devant les yeux de la planète basket.

“Giannis est un gamin. Moi je me concentre juste sur le fait d’aider l’équipe à gagner. Et c’est ce qu’on a fait ce soir.”

JB getting candid about what he thought of Giannis faking him out with a handshake 🗣️ pic.twitter.com/Mm8cOOszAx

— Celtics on NBC Sports Boston (@NBCSCeltics) November 11, 2024

Giannis Antetokounmpo, lui, a été surpris par la déclaration du joueur des Celtics.

“Oh, c’est ce qu’il a dit ? Purée. Il a dit que j’étais un gamin ? Je pensais lui avoir fait un compliment et il s’en est pris à moi. Mais en même temps, je suis comme ça. Je joue avec beaucoup de plaisir, c’est fun. Je resterai fidèle à moi-même et si au final on dit que je suis un gamin, tant pis.”

Le Greek Freak a assuré que ce n’était qu’une blagounette, tout en apportant des compliments à Jaylen Brown qu’il considère comme un “incroyable joueur” et un “grand compétiteur”.

#Bucks F Giannis Antetokounmpo on being called a child postgame by Boston G Jaylen Brown👇

“Oh, that’s what he said? Dang.” pic.twitter.com/aGgE4VLqaR

— 97.3 The Game (@TheGameMKE) November 11, 2024

Jaylen Brown et Giannis Antetokounmpo ont eu plusieurs interactions durant la rencontre hier soir. Juste avant la séquence en question, Giannis avait heurté le visage de Brown avec son coude. Et, plus tard dans le match, c’est Jaylen qui a été sanctionné d’une faute flagrante sur le Freak quand ce dernier a essayé de pénétrer dans la raquette.

Au final, c’est quand même Brown qui a eu le dernier mot, les Celtics l’emportant 113-107 sur le parquet des Bucks.

___________

Sources texte : NBC Sports Boston, 97.3 The Game