Semaine pleine pour l’équipe de France féminine. Après un succès plutôt tranquille face à Israël (94-52), elles n’ont pas eu trop à forcer pour dominer des Lettones bien peu inspirées, 82 à 51 et se rapprocher encore plus de l’Euro 2025.

L’enjeu de cette rencontre face à la Lettonie était plutôt simple. Une victoire et la qualification pour l’Euro 2025 était quasi-assurée.

Avant de vous parler du match, on va vous parler des conditions de cette rencontre. Si vous vous décidez à regarder les highlights de cette partie, vous risquez d’être surpris par la faible affluence. À peine 70 âmes sont venues se masser au Rimi Olympic Centre de Riga. On ne dit pas que c’est peu, on dit tout simplement que le rédacteur de cet article a vu des matchs de départemental avec plus de spectateurs.

Ensuite niveau jeu, pour vous la faire courte, il n’y a pas eu de suspense dans cette rencontre.

À la mi-temps, l’écart était de +24 en faveur des femmes de Jean-Aime Toupane. La dynamique ne fut pas différente au retour des vestiaires. Les deux équipes ne jouaient pas dans la même cour et ça s’est vu. Victoire tranquille 82 à 51 derrière les 18 points de Gabby Williams.

L’équipe de France se rapproche grandement de l’Eurobasket 2025. Les vice-championnes Olympiques sont en tête de leur groupe avec 8 points et deux d’avance sur Israël classée 2ème. Le rematch entre France et Israël est prévue pour février tout comme une rencontre face à l’Irlande. Deux rendez-vous qu’il va falloir gérer pour s’assurer le ticket pour l’Euro mais très franchement, on a connu des bails moins optimistes.

