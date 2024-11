Dimanche face aux Raptors, Anthony Davis n’a pas pu terminer le match, la faute à un gros bobo au niveau de l’œil. La star des Lakers sera examinée par un ophtalmo ce lundi.

C’est sur un contre monumental face à Jakob Poeltl qu’AD s’est blessé à l’œil. Voici la séquence :

Anthony Davis with the HUGE block

But gets hit in the eye in the process and is down in pain pic.twitter.com/LPgccXjDm7

— LakeShow Highlights (@LSH_lakeshow) November 11, 2024

Restant au sol après l’action, Anthony Davis a dû quitter ses coéquipiers après seulement 26 minutes de jeu (22 points, 4 rebonds, 3 passes, 2 contres). L’insider d’ESPN Dave McMenamin indique qu’il y a eu un gonflement au niveau de l’œil gauche, à tel point qu’AD a eu du mal à l’ouvrir après le match. Le coach J.J. Redick a ajouté en conférence de presse que Davis avait du mal à voir après s’être pris la main gauche de Poeltl en pleine face sur l’action. Ce n’est pas la première fois que Davis est touché à l’œil gauche, il avait aussi été victime d’une lésion au niveau de la cornée l’an passé.

C’est donc un pépin supplémentaire pour Anthony Davis. L’autre jour, il a manqué le match à Memphis à cause d’une douleur au niveau du talon. Pour l’instant, aucune info n’a été partagée sur une potentielle absence d’AD, mais on devrait y voir plus clair (c’est le cas de le dire) ce lundi après le passage du joueur chez l’ophtalmo.

