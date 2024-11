L’hécatombe se poursuit du côté d’Indiana. Alors que l’infirmerie des Pacers était déjà bien remplie, Andrew Nembhard et Aaron Nesmith vont rater plusieurs semaines. Envoyez vos CV, il y a un grand besoin de renforts à Indianapolis.

Souvenez-vous, premier match de la saison, les Pacers partent à Detroit. James Wiseman entre en jeu et au bout de cinq minutes, crac ! Rupture du tendon d’Achille et fin de saison pour le pivot.

Depuis, les blessures s’enchaînent à Indiana. Isaiah Jackson se fait aussi le tendon d’Achille. Le tendon d’Achille est donc… le talon d’Achille des Pacers, c’est une belle mise en abyme.

Obi Toppin s’est quant à lui fait la cheville, c’est la blessure la “moins” grave du lot étant donné que son retour pourrait avoir lieu dans les prochains jours. Un motif d’espoir pour les fans ? Certainement pas.

The Pacers announced Aaron Nesmith and Andrew Nembhard will remain out a minimum 2-3 weeks due to injuries.

After being one of the healthiest rosters last season, a tough start for Indiana losing two starters. pic.twitter.com/gsSGbr8Gaq

— Evan Sidery (@esidery) November 10, 2024

Allez hop, les Dieux du basket n’offrent non pas une, mais deux blessures supplémentaires pour les Fermiers. Deux pour le prix d’un, c’est une promotion que personne ne refuse.

Andrew Nembhard (forfait les deux derniers matchs) a une tendinite au genou et deux semaines d’absence minimum à purger. Pour Aaron Nesmith, c’est une entorse de la cheville qu’il doit soigner. Ce dernier a déjà raté les quatre derniers matchs d’Indiana et sera indisponible jusqu’au mois de décembre.

Les prochains matchs d’Indiana vont être à surveiller pour voir comment Rick Carlisle survit avec un effectif plus que restreint. Hier soir, face aux Knicks, le chef des Fermiers a décidé d’user ses starters avec 41 minutes pour Benedict Mathurin et 39 pour Myles Turner. En même temps, il n’a pas trop le choix vu qu’il n’a que très peu de solutions. Tous les remplaçants potentiels sont entre les mains de l’infirmière Joëlle, ça ne facilite rien.

L’effectif des Pacers, cette saison, est semblable à une nouvelle saison de Koh-Lanta. Au départ, ils sont 15, dans 40 jours, il n’en restera qu’un !

Source texte : IndyStar