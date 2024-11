Joel Embiid a enfin lancé sa saison et on ne peut pas dire que le MVP 2023 a convaincu. Clairement pas en rythme, Jojo a peu pesé sur la rencontre et n’a pas pu empêcher une nouvelle défaite des 76ers.

Joel Embiid était attendu et, en manque de rythme, il n’a pas assuré dans la défaite des 76ers face aux Knicks. Le Franco-americano-camerounais a fait une première mi-temps relativement transparente avec aucun panier inscrit dans le jeu. En à peine un match, le pivot a commencé à courir sur le haricot de ses détracteurs en essayant de multiplier les passages sur la ligne des lancers-francs. Comme quoi, on ne change pas une équipe qui gagne (ou qui perd dans le cas des 76ers).

Joel Embiid, what are you doing 😅

pic.twitter.com/CTFWTr5ZuC

— ClutchPoints (@ClutchPoints) November 13, 2024

Bref ! Il a fallu attendre les premières minutes de la seconde période pour enfin voir le pivot mettre le ballon dans le panier avec une action qui ne soit pas un lancer franc grâce à une ficelle derrière l’arc.

Malheureusement, à l’image du reste de son équipe, Jojo a été maladroit avec un horrible 2/11 au tir. Face à Karl-Anthony Towns, il n’a jamais su faire la différence et n’a pas semblé en jambes. Ce qui est plutôt normal après autant de temps sans jouer. Défaite logique de Philadelphie 99 à 111 face à New York.

KNICKS WIN!!! pic.twitter.com/ahvVKhqGjR

— NEW YORK KNICKS (@nyknicks) November 13, 2024

Il serait préférable pour les 76ers que leur franchise player se mette rapidement en route parce que Philly a désormais un bilan de deux victoires pour huit défaites après 10 matchs.

S’il faut retenir une bonne nouvelle de cette sale soirée du côté de la ville de l’amour fraternel, c’est la belle performance de Paul George. 29 points, 10 rebonds et 3 interceptions pour PG qui s’est activé pour essayer de renverser la franchise de la Big Apple. Sans succès.