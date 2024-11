Joel Embiid va (enfin) faire ses débuts contre les Knicks ce soir

Nous sommes le mardi 12 novembre, et cela fait trois semaines jour pour jour que la saison NBA 2024-25 a commencé. Trois semaines durant lesquelles les fans des Sixers ont attendu Joel Embiid. Ça y est, le moment est enfin arrivé : le pivot star de Philadelphie va jouer au basket ce soir.

Joel Embiid a “choisi” l’ouverture de l’Emirates NBA Cup et des retrouvailles épicées avec les Knicks, adversaires lors des derniers Playoffs, pour faire ses débuts cette saison.

Pour la première fois cette année, le MVP 2023 n’est pas sur l’injury report des Sixers. Un moment que le coach Nick Nurse et le reste de l’équipe de Philadelphie attendaient avec impatience, tellement les Sixers ont souffert de son absence depuis la reprise.

Sans Embiid (genou gauche), mais aussi sans Paul George et dernièrement sans Tyrese Maxey, Philly a perdu sept de ses neuf premiers matchs. Un départ complètement foiré qui place les Sixers à la 12e place d’une très faiblarde Conférence Est. En plus des défaites qui s’enchaînent, il y a eu aussi plusieurs polémiques en dehors des parquets, notamment concernant Joel.

Déclarant tout haut leur volonté de reposer Embiid durant la régulière, notamment en lui épargnant les back-to-backs, les Sixers ont pris une amende de 100 000 dollars de la part de la NBA, qui n’a pas trop kiffé les manières de la franchise de communiquer publiquement sur l’état de santé de Joel. Ensuite, c’est Embiid lui-même qui a été sanctionné par la Ligue d’une suspension de trois matchs, après avoir bousculé un journaliste dans le vestiaire des Sixers. Le journaliste en question avait osé mentionner le frère (décédé) et le fils de Jojo pour lui reprocher de rater trop de matchs. Joel – sans surprise – n’a pas du tout apprécié.

C’est donc après tous ces épisodes que Joel Embiid va enfin retrouver les parquets ce mardi face aux Knicks.

On imagine que le pivot star des Sixers sera en restriction de minutes pour son grand retour, vu qu’il a quand même eu une préparation tronquée après avoir participé aux JO cet été. Néanmoins, c’est la première fois qu’on le verra avec Paul George sous un maillot des Sixers. Il faudra patienter encore un peu pour voir l’association complète avec Tyrese Maxey, mais deux membres du Big Three sur trois, c’est déjà pas mal.

“Bien évidemment, on n’arrivera pas à aller là où on veut aller sans notre géant. Quelqu’un d’aussi talentueux, évidemment, c’est la pièce manquante.” – Paul George, sur le retour d’Embiid

Allez, on se donne rendez-vous à 1h30 du matin, du côté de Philadelphie, pour voir Joel à l’œuvre. On a attendu bien trop longtemps pour rater ça…