Ce sera le grand moment de la nuit prochaine en NBA. Klay Thompson va faire son grand retour à Golden State, sous un maillot de Dallas, pour affronter ses anciens coéquipiers avec qui il a remporté quatre titres NBA. Parmi eux, il y a évidemment Stephen Curry, qui s’attend à un moment unique.

“On a déjà célébré des retours par le passé, mais jamais comme celui-là.”

Après la très belle victoire des Warriors à Oklahoma City dimanche soir, Stephen Curry a sans surprise été interrogé sur le grand retour de Klay Thompson, prévu ce mardi (4h du matin). Un moment forcément à part quand on connaît l’historique des Splash Brothers et tout ce qu’ils ont accompli ensemble dans la Baie.

Ces dernières années, les Warriors ont honoré plusieurs joueurs ayant participé à la création de la dynastie entre 2014 et 2022. Kevin Durant et Andre Iguodala pour citer les plus marquants, ou encore Jordan Poole pour citer un épisode plus récent. Mais Klay Thompson, ce sera différent.

“L’impact qu’il a eu ici, c’est quelque chose que je ne peux pas vraiment expliquer. Bien sûr, on a un match à jouer, donc vous devez vous assurer d’être concentré, mais il mérite cette célébration et l’accueil qu’il va recevoir. Ce sera une belle opportunité de nous remémorer tous nos souvenirs. […] Vous voulez profiter de ce moment pour lui offrir la célébration qu’il mérite. Quoi qu’il en soit, j’espère qu’il ressentira l’amour qu’il mérite.”

Si pour Klay Thompson c’est juste “un autre match de saison régulière en novembre”, visiblement pour Stephen Curry c’est bien plus que ça. Et pour les fans des Warriors aussi, eux qui porteront tous ce soir une casquette de capitaine pour honorer Captain Klay.

Stephen Curry et Klay Thompson ont passé 13 années ensemble. 13 années durant lesquelles ils sont devenus l’un des meilleurs backcourts de l’histoire de la NBA, et le meilleur duo de shooteurs all-time. Baptisés les Splash Brothers, Steph et Klay ont enchaîné les records à 3-points, ont martyrisé toutes les défenses sans exception, et ont surtout gagné quatre titres de champion NBA (2015, 2017, 2018, 2022). Si Curry restera pour toujours LE visage de la dynastie Warriors, Thompson sera à jamais l’un des gros piliers de cette époque dorée.

Peu importe comment ça s’est terminé, peu importe si Klay a mal digéré la fin de l’aventure avec les Dubs, le moment où il retrouvera le parquet de Golden State s’annonce magique. Alors un conseil, préparez les mouchoirs pour cette nuit.

