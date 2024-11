Cette nuit (4h), Klay Thompson va affronter les Golden State Warriors pour la première fois de sa carrière. Un véritable évènement, puisque l’arrière a passé treize ans dans la Baie. Treize années couronnées de succès, mais que le nouveau joueur de Dallas semble avoir mis de côté, comme en témoignent ses dernières déclarations au sujet du match de ce soir.

Comment situer Klay Thompson dans l’histoire des Warriors ? Si ceci est un autre débat, voilà quand même quelques éléments de réponses. Onze saisons (en 13 ans), quatre titres de champion NBA, cinq All-Star Game disputés, des matchs historiques, et peut-être le backourt le plus marquant de tous les temps. Et encore, ceci n’est qu’une infime partie des accomplissements de Klay Thompson sous le maillot de Golden State, puisqu’en faire une liste exhaustive nous prendrait sans-doute toute une journée. Toujours est-il que dans la Baie, difficile de faire plus grande légende que Killa Klay.

Alors pour honorer leur ancien sniper, les Warriors ont prévu de faire les choses en grand. Un vibrant hommage devrait lui être rendu, et le moment s’annonce d’ores et déjà émouvant. Pour les fans des Warriors, en tout cas. Parce que visiblement, Klay voit les choses un peu différemment. Selon l’arrière des Dallas Mavericks, son retour au Chase Center est un match de saison régulière comme les autres.

“Ce sera bien de voir des gens avec qui j’ai beaucoup donné pendant toutes ces années, évidemment. Mais pour moi ça reste juste un autre match de saison régulière en novembre. Ça a une signification supplémentaire avec la NBA Cup, ce serait fun de jouer pour ce titre.”

Euh…

Les fans des Warriors apprécieront… Il a beau avoir fait partie des rouages essentiels à l’une des plus grandes dynasties de tous les temps, Klay Thompson a visiblement prévu de ne pas faire dans les sentiments, même s’il se dit heureux de retrouver des gens avec qui il a passé tant de temps. Klay est concentré et visera la victoire au Chase Center. Un match de In-Season Tournament, on y pleure pas, on y gagne.

Source texte : @MikeACurtis2