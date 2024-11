Malik Monk (Kings) absent au moins deux semaines

Dans un début de saison caractérisé par une multitude de blessures en NBA, c’est au tour des Kings d’être touchés. Malik Monk ne jouera pas pendant deux semaines minimum à cause d’un bobo à la cheville.

Sacramento va devoir faire sans son sixième homme attitré pendant au moins les sept prochains matchs.

Via l’insider James Ham, les Kings ont annoncé que Monk souffre d’une entorse de la cheville droite et qu’il sera réévalué dans une quinzaine de jours. Malik s’est blessé contre les Suns avant-hier et n’a pas participé à la rencontre face aux Spurs la nuit dernière.

Tournant à 12,6 points et 2,8 passes de moyenne à seulement 28% à 3-points en ce début de saison, Malik Monk est moins productif que l’année dernière, quand il a failli être élu Sixième Homme de l’Année. Son absence risque néanmoins de peser pour Sacramento, dont la second unit dépend pas mal de Malik. Juste avant de se blesser, Monk montait en puissance avec quasiment 16 points de moyenne en quatre matchs.

Sans lui, il y aura encore plus de pression sur le quatuor De’Aaron Fox – DeMar DeRozan – Domantas Sabonis – Keegan Murray, eux qui jouent tous plus ou moins 37 minutes par match en ce début de saison. Kevin Huerter, Keon Ellis ou encore Doug McDermott voire Jordan McLaughlin devront step-up.

