Dimanche soir, le Thunder a été frappé par la malédiction des blessures, Chet Holmgren étant victime d’une fracture au niveau du bassin. Un gros coup dur pour Oklahoma City, mais la franchise d’OKC est loin d’être la seule à être touchée par les pépins physiques en ce début de saison. C’est une véritable hécatombe à l’échelle de la NBA.

On le sait, les blessures font malheureusement partie du jeu. Cela a toujours été comme ça, et cela ne changera jamais. Mais même en ayant conscience de ça, difficile de ne pas être dépité devant l’avalanche de blessures qui caractérise le début de la saison NBA 2024-25.

Rien qu’au cours de ce week-end, on a appris que Kevin Durant sera absent minimum deux semaines, que Chet Holmgren ne jouera plus avant 2025, que Ja Morant manquera les prochain matchs des Grizzlies, et que Zion Williamson va faire un séjour prolongé à l’infirmerie. Ça fait beaucoup, et encore on n’a pas cité tout le monde.

Si on regarde l’injury report complet de la NBA en ce lundi 11 novembre, c’est à se taper la tête contre les murs.

La liste des principaux blessés en NBA, édition 2024-25

Kevin Durant (Suns, mollet, 2 semaines min.)

(Suns, mollet, 2 semaines min.) Ja Morant (Grizzlies, hanche, 1 semaine min.)

(Grizzlies, hanche, 1 semaine min.) Chet Holmgren (Thunder, bassin, 8-10 semaines min.)

(Thunder, bassin, 8-10 semaines min.) Paolo Banchero (Magic, muscles obliques, 4-6 semaines min.)

(Magic, muscles obliques, 4-6 semaines min.) Tyrese Maxey (Sixers, ischios, 2 semaines min.)

(Sixers, ischios, 2 semaines min.) Scottie Barnes (Raptors, fracture de l’orbite, 3 semaines min.)

(Raptors, fracture de l’orbite, 3 semaines min.) Zion Williamson (Pelicans, ischios, plusieurs semaines)

(Pelicans, ischios, plusieurs semaines) C.J. McCollum (Pelicans, adducteurs, 2-3 semaines)

(Pelicans, adducteurs, 2-3 semaines) Dejounte Murray (Pelicans, main, 4-6 semaines)

(Pelicans, main, 4-6 semaines) Herb Jones (Pelicans, épaule, 2-4 semaines)

(Pelicans, épaule, 2-4 semaines) Aaron Gordon (Nuggets, mollet, plusieurs semaines)

(Nuggets, mollet, plusieurs semaines) Desmond Bane (Grizzlies, muscles obliques, 1 semaine minimum)

(Grizzlies, muscles obliques, 1 semaine minimum) Isaiah Hartenstein (Thunder, main, 5-6 semaines)

(Thunder, main, 5-6 semaines) Jimmy Butler ? (Heat, cheville, durée à déterminer)

(Heat, cheville, durée à déterminer) Anthony Davis ? (Lakers, œil, durée à déterminer)

(Lakers, œil, durée à déterminer) Malik Monk ? (Kings, cheville, durée à déterminer)

(Kings, cheville, durée à déterminer) Joel Embiid (Sixers, genou)*

(Sixers, genou)* Kristaps Porzingis (Celtics, pied)*

(Celtics, pied)* Kawhi Leonard (Clippers, genou)*

(Clippers, genou)* Khris Middleton (Bucks, cheville)*

*n’ont toujours pas joué cette saison et en dehors d’Embiid (de retour mardi), date de retour inconnue.

Mais aussi : Miles Bridges, Lonzo Ball, Jeremy Sochan, Andrew Nembhard, Aaron Nesmith, Marcus Smart, Taylor Hendricks, Mitchell Robinson, De’Andre Hunter, Bogdan Bogdanovic, Bojan Bogdanovic, Max Strus, Dante Exum, Ausar Thompson, Isaiah Jackson, James Wiseman, Jarred Vanderbilt, Christian Wood, GG Jackson II, Vince Williams Jr., Jordan Hawkins, Precious Achiuwa, Jaylin Williams, Kenrich Williams, Wendell Carter Jr., Matisse Thybulle, Tre Jones, Bruce Brown, Kelly Olynyk, Malcolm Brogdon, Kyle Kuzma, Nick Richards, Mark Williams…

La chute d’Holmgren, au son ça fait très peur… pic.twitter.com/CdSc1NZ3EM

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 11, 2024

La liste est longue, très longue, trop longue. Et en plus, de nombreux joueurs majeurs de la NBA sont concernés. Comment expliquer cette accumulation de blessures en à peine trois semaines de compétition ?

C’est toujours difficile de généraliser car chaque cas est différent. Ces dernières années, le calendrier très intense et le rythme effréné d’une saison régulière NBA ont souvent été pointés du doigt pour expliquer certaines blessures arrivant juste avant ou pendant les Playoffs. Surtout dans la Ligue actuelle, où les joueurs sont ultra-athlétiques et où le jeu est très rapide. Néanmoins, compliqué de s’appuyer là-dessus aujourd’hui sachant que la saison vient seulement de commencer. On peut cependant souligner que les arbitres semblent accorder plus de place à l’impact physique en ce début de saison (comme en deuxième partie de saison dernière) que par le passé, ce qui n’est jamais anodin.

Ja Morant was injured on this lob attempt.

Somehow there was no foul called. Ridiculous.

pic.twitter.com/Q6MZ9jpcJo

— GrizzMuse (@GrizzlyMuse) November 7, 2024

Est-ce que ce serait un effet JO ? Là encore, sachant que la majorité des joueurs concernés n’ont pas joué les Jeux Olympiques cet été à Paris, l’argument ne tient pas trop la route.

Et si c’était lié à une mauvaise préparation ou au contraire une surpréparation des joueurs ? N’étant pas expert en prépa physique, on refusera de spéculer là-dessus.

La faute à pas de chance alors ? Probablement, même si certaines équipes (coucou les Pelicans) sont des éternels malchanceux, ce qui soulève quand même quelques questions.

On dit souvent que les blessures c’est la faute à pas de chance, et c’est souvent vrai.

Mais quand t’as autant de blessés au sein d’une même franchise, et ce depuis plusieurs années, je pense qu’il y’a de vraies questions à se poser sur le training staff… https://t.co/K7HMJZCxDI

— Nico TrashTalk 🏀 (@nicolasmeichel) November 9, 2024

Au final, peu importe les raisons, c’est la NBA dans son ensemble qui souffre de toutes ces blessures. La Ligue est à son apogée quand les meilleurs joueurs sont sur le terrain et aujourd’hui, un certain nombre d’entre eux sont à l’infirmerie…