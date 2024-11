La nuit dernière, les Kings ont brisé la série de sept victoires consécutives des Suns. Un succès XXL qu’ils doivent notamment à leur duo De’Aaron Fox – DeMar DeRozan, qui ont été fidèles à leur réputation de clutch player. De quoi donner le sourire au coach de Sacramento Mike Brown.

Avoir un joueur capable de prendre les choses en main dans les fins de match serrées, c’est bien. En avoir deux, c’est mieux.

C’est sans doute ce qu’a dû se dire Mike Brown en voyant DeMar DeRozan et De’Aaron Fox enchaîner les buckets dans le money-time la nuit dernière à Phoenix. Le duo a planté l’ensemble des 16 points de Sacramento durant la prolongation (les 8 premiers pour DeRozan, les 8 suivants pour Fox), offrant ainsi la victoire aux Kings 127-118. Avant ça, DMDR avait aussi marqué 16 unités dans le dernier quart pour porter les Kings dans une remontada, tandis que le Renard avait mis deux paniers dans les quatre dernières minutes.

“C’est ce qu’on avait imaginé” a déclaré Mike Brown après le match. “DeMar était en rythme depuis un moment, alors nous l’avons utilisé, puis nous avons fait appel à Fox, et ils ont tous les deux enchaîné les gros tirs les uns après les autres. Avoir deux gars comme ça, ça rend le travail plus facile pour tout le monde, surtout dans les fins de match.”

En 2023, De’Aaron Fox a été nommé Clutch Player de la NBA, tandis que DeMar DeRozan avait terminé troisième. L’an passé, DMDR a terminé deuxième derrière Stephen Curry.

En associant le Renard et l’ancienne star des Bulls, les Kings imaginaient exactement le genre de scénario qu’on a pu voir dimanche soir à Phoenix, avec deux joueurs qui take over pour faire basculer le match en faveur de Sacramento.

DeMar DeRozan & De'Aaron Fox tonight in PHX ⤵️:

👑 55 PTS

👑 50 FG%

👑 too many clutch buckets to count pic.twitter.com/CsEpZWZFMK

— Sacramento Kings (@SacramentoKings) November 11, 2024

Alors certes, tout n’est pas parfait depuis l’arrivée de DMDR en Californie, et les Kings ont toujours un bilan négatif dans le clutch cette saison (trois victoires pour quatre défaites). Mais ce succès dans le désert de l’Arizona peut faire figure de référence. Surtout pour une équipe comme Sacramento qui devrait avoir de plus en plus d’automatismes avec DeRozan au fur et à mesure que la saison avance.

“Bien sûr, nous voulons être capables d’enchaîner des matches complets et d’être aussi constants que possible en même temps. Ce n’est pas nécessairement une question de ‘à toi à moi’, mais il a marqué quatre fois d’affilée, et il est évident que ce genre de choses devient fatigant. Alors il m’a dit : ‘Yo, prends le relais’. Nous avons été capables de bien exécuter en fin de match, peu importe le système et la match-up qu’on voulait.” – De’Aaron Fox

Source texte : The Sacramento Bee