Les Suns connaissaient un superbe début de saison où rien ne semblait pouvoir leur arriver, mais voilà que leurs affaires pourraient bien se compliquer avec l’absence à venir de Kevin Durant, blessé au mollet gauche… Les dieux du basket ne voulaient pas que les Cactus aient le droit au bonheur.

KD aurait contracté sa blessure lors de la victoire contre les Mavericks (114-113).

Toutefois, difficile de savoir exactement quand il s’est fait mal, puisqu’il a disputé 37 minutes lors de cette partie et a même terminé la rencontre. Les Suns ont annoncé que leur joueur souffrait d’une contusion au mollet, et qu’il serait réévalué dans deux semaines. Un coup dur pour Phoenix, qui caracole en tête de la redoutable conférence Ouest avec 8 victoires – dont 7 consécutives, et plusieurs remportées dans les derniers instants – pour seulement une défaite.

Oh wow…

Kevin Durant blessé, il sera réévalué dans deux semaines… 😔

C’est Shams Charania d’ESPN qui a diffusé la nouvelle sur son compte Twitter, et forcément en Arizona, on commence à paniquer sévère. En effet, ce sont tout simplement 27,6 points à 55,3% au tir dont 42,9% depuis le désert, 6,6 rebonds et 3,4 passes décisives par match qui vont manquer aux Soleils pour quelques matchs de cette saison 2024-25. Un début de saison de calibre MVP pour Kevin Durant qui, on le rappelle, a fêté ses 36 ans en septembre dernier. A son grand âge, il joue encore presque 39 minutes par match, de quoi inciter son coach Mike Budenholzer à davantage ménager son joueur après son retour de blessure ? Pas sûr, tant Durantula est essentiel dans la réussite actuelle de son équipe.

