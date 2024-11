Victor Wembanyama est passé par toutes les émotions lors de ce match face au Jazz, perdu au bout du suspense par San Antonio. Il a d’abord été au four et au moulin, en attaque comme en défense, avant de commettre une faute à un moment crucial de la partie…

Wemby a sorti un match très abouti au niveau des chiffres. Avec 24 points à 8/15 aux tirs dont 6/9 de loin, 16 rebonds et 7 contres, il semblerait qu’il ait lu les critiques le concernant dans la presse, celles qui disent qu’il n’a pas d’impact en attaque. Il est celui qui maintenait ses Spurs en vie lorsque le Jazz accélérait. Il est encore une fois beaucoup resté derrière la ligne à 3-points, et aujourd’hui ça a payé. Ses six paniers convertis du parking sont un record en carrière à l’actif de l’intérieur français. Possible que ce match le relance bien comme il faut, lui qui assurait que ses shoots allaient bien rentrer à nouveau. En tout cas, il bénéficie évidemment toujours de beaucoup de soutien à San Antonio.

Malheureusement, ce bon match est terni par une erreur de Wemby en fin de match. A 10 secondes de la fin, alors que les Spurs ont 3 points de retard (107-104), ils ont tout de même une occasion d’égaliser. Mitch Johnson, head-coach par intérim, prend temps-mort, il lui en reste alors un. La balle est remise dans le camp adverse et Totor remet la balle en jeu vers Chris Paul, et alors qu’il tente de se démarquer, tamponne Jordan Clarkson qui a bien joué le coup en se mettant en travers de son chemin. L’arrière vend très bien le contact mais la faute semble bien réelle. Wemby est pénalisé d’une faute offensive et le ballon est rendu au Jazz.

Bien que Mitch Johnson demande le challenge, celui-ci ne sera pas inversé, et les Spurs perdent donc leur ultime temps-mort. Les Eperons sont contraints de faire faute immédiatement sur Clarkson, qui ne tremble pas et convertit ses deux tentatives, Julian Champagnie met bien un tir primé qui maintient un semblant d’espoir côté Texan, mais Collin Sexton vient à son tour marquer ses deux lancers après la faute pour tuer définitivement le match. Une fin cruelle pour les Spurs et pour Wemby, qui avait tout fait pour garder son équipe en vie, mais qui a également précipité sa chute sur cette faute évitable. Allez, pas grave, il y aura d’autres victoires, il s’agit désormais de se remettre la tête à l’endroit, et le reste viendra de lui-même. L’adresse est déjà revenue sur ce match, c’est plutôt bon signe ! Et par ailleurs, sachez que c’est déjà son troisième match avec au moins 20 points, 10 rebonds, 5 contres et 5 paniers à 3 points réussis, c’est déjà plus que Kristaps Porzingis par exemple, qui a joué presque 6 fois plus de matchs que lui. Un Kristaps qui prend sa balle perdue, parce que… pourquoi pas.

